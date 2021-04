Kantar BrandZ Top 50 : l'automobile et la mobilité ne brillent pas

Kantar a dévoilé son classement 2021 des marques françaises les mieux valorisées. L'industrie automobile peine à s'illustrer sous le poids conjugué de la crise et de la croissance du monde du luxe et des soins.

Il n'y a pas eu de miracle. L'automobile et le secteur de la mobilité à quatre roues n’a pas atteint les sommets du classement BrandZ Top50 France édité par Kantar. Le résultat a été dévoilé, mardi 6 avril 2021, lors d'une conférence en ligne. La catégorie baptisée "Automobile, loueur et pneumaticien" a représenté 3 % de la liste. L'effet conjugué de la crise sanitaire et de l'insolente réussite des marques de luxe (50 %) et de soin du corps (18 %) ont étouffé les ambitions des autres secteurs.

Preuve de cette tendance, seules quatre marques en lien avec l'automobile figurent encore dans le classement de Kantar. Michelin (13e) est la mieux évaluée, tandis que Renault se positionne à 19e place, Europcar à la 40e et Peugeot à la 43e. Citroën comptant parmi les trois références sorties du BrandZ Top 50 d'une année sur l'autre.

Valorisée à 4,47 milliards d'euros, avec Renault et Peugeot, l'automobile fond de 23 %, soit le plus fort déclin rapporté par Kantar sur la période. La disparition de la marque aux chevrons ayant son impact. En difficulté durant l'exercice 2020, la marque Europcar est donnée à 1,1 milliard d'euros, en repli de 7 % environ. En fonte de 15 %, Michelin est valorisée à 5,31 milliards. A titre de comparaison, le monde du luxe atteint 162,5 milliards d'euros.

Leboncoin signe une entrée remarquée

En plus d'être présentée comme une des marques aux fondamentaux les plus sains (derrière EDF et Orange), Michelin est aussi la 2e marque au positionnement le plus clair dans l'esprit des consommateurs. Le manufacturier devance toutes les autres marques en matière de communication pointe à la 4e place du classement des marques innovantes. Aucune marque automobile n'intègre un classement spécifique en 2021.

Les consommateurs se tournent de plus en plus vers des solutions à faible impact environnemental. L'économie circulaire et les produits d'occasion deviennent des réflexes. Une tendance qui profite à la plateforme Leboncoin qui devient la première marque technologique à intégrer le Top 50 Brandz France. Une entrée remarquée puisque le spécialiste des produits d'occasion en tout genre prend directement la 38e place, devant Engie.