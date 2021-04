Lueur d'espoir pour le marché britannique

A l'image de la France, le marché du Royaume-Uni a rebondi en mars 2021, avec des immatriculations en hausse de 11,5 %, sans toutefois renouer avec les chiffres d'avant-crise. Depuis le début de l'année, la baisse est de 12 %.

Bien que la situation sanitaire soit meilleure au Royaume-Uni, le marché automobile n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant crise. En effet, comme en France, les immatriculations ont progressé de 11,5 % en mars 2021, avec 283 964 unités, mais ce volume demeure en repli de 37 % par rapport au niveau moyen des années précédentes. L'effet de comparaison avec 2020 est également largement favorable puisqu'il faut se souvenir qu'il y a un an le marché avait plongé de 44 %. Cependant, il s'agit du premier mois de croissance depuis aout 2020.

Le SMMT, le CCFA local, souligne que ce dynamisme relatif est à mettre au crédit des ventes aux flottes d'entreprises, en croissance de 28,7 % sur le mois avec 151 360 unités. Alors que les concessionnaires s'apprêtent à rouvrir la semaine prochaine avec la levée de nouvelles restrictions sanitaires dans le pays, la SMMT note que "la demande des particuliers reste déprimée". "L'an passé a été le plus dur dans l'histoire moderne et le secteur automobile a été frappé durement. Toutefois la réouverture des concessionnaires dans moins d'une semaine génère de l'optimisme sur la confiance des consommateurs et sur un rebond du marché", a commenté Mike Hawes, directeur général du SMMT. Il s'attend à "une croissance record le mois prochain étant donné qu'avril 2020 a été calamiteux".

Le lobby britannique de l'automobile note aussi que "la transition vers les nouvelles technologies se poursuit avec la demande de voitures électriques à un record." Effectivement, sur le seul mois de mars, les modèles 100 % électriques ont bondi de 88,2 % pour atteindre 7,7 % de part de marché, contre 4,6 % un an plus tôt. Les hybrides rechargeables sont sur une dynamique encore plus forte (+152,2 %) synonyme d'une part de marché de 6,1 %, contre 2,7 % en mars 2020. Dans ce contexte, la Vauxhall Corsa arrive en tête des immatriculations mensuelles (7 927 unités), devant la Ford Fiesta (7 406) et la Mercedes Classe A (7 012).

-12 % au cumul 2021

Depuis le mois de janvier 2021, le Royaume-Uni a enregistré 425 525 nouvelles mises à la route, soit 12 % de moins qu'au premier trimestre 2020. Il manque 58 032 voitures selon le SMMT, ce qui représente un manque à gagner de 1,8 milliard de livres pour le secteur, 22 milliards en tout depuis mars 2020.