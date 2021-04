Accord entre Europcar et Free2Move sur la télématique

Les véhicules du groupe Stellantis rejoignant les rangs de la flotte d’Europcar seront systématiquement équipés d’un dispositif de télématique. Le loueur entend ainsi atteindre son objectif d’une flotte 100 % connectée d’ici 2023.

Europcar Mobility Group poursuit son objectif de disposer d’une flotte 100 % connectée en 2023. Le loueur courte durée avait entamé les démarches en octobre dernier avec la signature d’accords avec Telefonica et Geotab. Un dispositif aujourd’hui complété avec l’annonce d’un partenariat stratégique avec Free2Move, l’entité de mobilité du groupe Stellantis.

Il est ainsi prévu que tous les véhicules du nouveau géant mondial de l’automobile rejoignant la flotte d’Europcar soient à terme dotés d’un système de télématique. L’accord porte dans un premier temps sur un accès aux données des véhicules Peugeot, Citroën, Opel, Vauxhall et DS. Les autres marques du groupe Stellantis seront de la partie dans un second temps.

Free2Move fournira à Europcar un accès direct et simplifié à des données télémétriques telles que la géolocalisation, le niveau de carburant et le kilométrage, ainsi que les alertes de maintenance. Les deux partenaires précisent que tout se fera dans le respect de la règlementation en vigueur en matière de protection des données. Pour le loueur courte durée, l’accès à de telles données doit permettre "d’enrichir l’expérience client proposée" mais aussi de "fluidifier et d’optimiser des process internes tels que la gestion et l’inventaire de la flotte ou la maintenance des véhicules."