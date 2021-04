Déjà près de 10 000 Dacia Spring précommandées

Seulement 20 jours après l'ouverture des précommandes, dans cinq pays européens, Dacia a déjà enregistré 9 300 réservations pour la Spring, sa citadine 100 % électrique.

Les précommandes ont ouvert le 20 mars 2021 et depuis Dacia a déjà enregistré 9 300 réservations ! Un beau succès rencontré dans cinq pays : la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la Roumanie. Certains de ces pays ont même dû ouvrir une liste d'attente face à l'ampleur des commandes.

Ce chiffre devrait encore rapidement croître puisque durant le mois d'avril, l’Autriche, les Pays-Bas, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark et la Suisse vont également ouvrir les précommandes.

"Après le succès rencontré par la nouvelle Sandero ces derniers mois, le fort intérêt des clients pour la Dacia Spring vient confirmer un début d’année qui commence fort pour la marque, explique Xavier Martinet, directeur marketing, ventes et opérations de Dacia dans un communiqué. Curieux de découvrir la nouvelle révolution par Dacia, nombreux sont ceux, en Europe, qui nous contactent afin de la voir, l’essayer, et pour beaucoup la précommander. Preuve qu’avec Spring, la démocratisation de l’électrique a bel et bien démarré !"

Dacia, 4e marque de France au premier trimestre 2021



Côté commerce en France, Dacia a terminé le premier trimestre 2021 avec une croissance de 85 %, soit 30 675 immatriculations, retrouvant la 4e place du marché, avec une part de marché de 6,9 %, devant Volkswagen (26 755 ; +36,1 % et 6,1 de pdm).

Une belle performance qui doit beaucoup à la nouvelle Sandero qui totalise déjà 18 162 unités depuis le début de l'exercice. Quant à la Spring, son effet est encore faible dans les statistiques avec 325 unités depuis janvier, mais auxquelles s'ajoutent 1 722 unités déjà immatriculées en 2020, notamment pour alimenter les agences de location de Leclerc. Mais gageons qu'avec les premières livraisons aux particuliers, à la rentrée de septembre, les volumes décolleront aussi pour elle.