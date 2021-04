Alphabet ouvre quatre nouveaux sites AlphaRent

Quatre nouvelles agences AlphaRent viennent d’ouvrir leurs portes en France. Alphabet est à présent à la tête de dix sites proposant son offre de location courte et moyenne durée.

La flexibilité est l’un des grands sujets du moment chez les loueurs longue durée, soucieux d’apporter un maximum de souplesse à leurs clients en cette période de crise économique et sanitaire. C’est dans cette optique qu’Alphabet a décidé de densifier son maillage territorial avec quatre nouvelles agences AlphaRent chargées de porter son offre de location courte et moyenne durée.

Ces nouvelles antennes sont implantées à Miramas, près de Marseille (13), Wavrin, près de Lille (59), Fenouillet, près de Toulouse (31), et Bassens, près de Bordeaux (33). Une autre agence avait ouvert ses portes en novembre dernier du côté de Nantes (44). Alphabet est désormais à la tête d’un réseau de 10 implantations.

Complémentaire à la location longue durée, la solution AlphaRent permet de répondre aux besoins ponctuels de mobilité des professionnels (emplois temporaires, retards de livraisons de voitures de fonction, démarrage d’une nouvelle entreprise…) avec des offres de location allant de 1 jour à 24 mois.

Le loueur annonce couvrir la totalité des segments de voitures particulières et d’utilitaires légers avec des modèles récents et bien équipés. Quant aux contrats, ils incluent les prestations habituelles de la LLD, à savoir l’assistance, la maintenance, les pneumatiques, la couverture sinistres et le véhicule de remplacement.