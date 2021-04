Audi dévoile les nouveaux standards de son réseau

Regroupés dans le concept Audi Progressive Retail, les nouveaux standards Audi ont été dévoilés en Allemagne. Ces futures concessions misent sur la digitalisation et la durabilité, avec la neutralité carbone en point de mire.

Il y avait déjà eu les Audi City, notamment à Paris, ces points de vente d'un nouveau genre. Ils n'avaient pas vocation à se généraliser mais à tester de nouvelles choses pour le futur et notamment une meilleure utilisation du digital dans le parcours client. Les enseignements de ces expériences, mais aussi, sans doute, les évolutions numériques constatées pendant la crise sanitaire, donnent aujourd'hui lieu à une redéfinition des points de vente Audi.

Le constructeur vient en effet d'inaugurer un nouveau showroom, dans le quartier de Trudering à Munich, montrant ce que sera le réseau de la marque à l'avenir. Les maîtres mots de ce concept, baptisé Audi Progressive Retail, sont durabilité et digitalisation, sans oublier la neutralité carbone.

"En collaboration avec les concessionnaires, nous mettons en œuvre de manière cohérente la durabilité et la mise en réseau numérique sur ce site. Cela nous permet d'offrir une expérience client transparente et positive sur tout le parcours d’achat", a expliqué Horst Hanschur, responsable du développement des ventes et des services à la clientèle d'Audi dans un communiqué.

Visuellement, les façades du bâtiment font appel à un matériau neutre en CO2 qu'Audi a développé avec la start-up berlinoise Made of Air. L'électromobilité y aura également toute sa place avec de nombreuses bornes de recharge alimentées par des panneaux photovoltaïques recouvrant le toit. Le but étant que la concession soit neutre en carbone à l'image des engagements pris par la marque pour ses produits ou ses usines. D'ailleurs, celles de Bruxelles et Gyor ont déjà atteint la neutralité.

Le concept architectural Terminal, en vigueur chez Audi depuis 2008, a donc vécu mais ne va disparaître tout de suite. Le déploiement de cette nouvelle identité devrait bientôt débuter, notamment en Allemagne. Ce sera naturellement le cas en France également, mais pour l'heure la marque n'a pas annoncé de date précise.

