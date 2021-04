La concessions Toulouse Nord de Christophe Delahaye fait partie des trois sites Hyundai qui ont changé de main en mars 2021.

Mouvements au sein du réseau Hyundai

Le bordelais SIPA et l'orléanais BPM poursuivent leur collaboration avec Hyundai en rachetant respectivement les sites de Toulouse-Nord (31) et du Kremlin-Bicêtre (94). De plus, Ravon intègre pour la première fois la marque à Saint-Etienne (42).