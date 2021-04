Opteven fonde sa Digital Factory

En réaction aux mutations de marché, le groupe lyonnais a pris le parti de créer une cellule dédiée à l'innovation numérique. Avec la Digital Factory, Opteven entend apporter des changements à son mode de fonctionnement.

Un pas de plus vers la modernisation de son activité. Après la création de l'Opteven Lab, qui a pour rôle d'analyser les tendances de consommation, Opteven vient d'annoncer la fondation de sa Digital Factory. Une structure dont le but sera d'anticiper et de concevoir les produits et services indispensables à l'avenir pour le spécialiste de la garantie panne mécanique.

Optimiser l'expérience des clients en associant des compétences pluridisciplinaires, telle sera le quotidien des équipes de la Digital Factory d'Opteven. Albert Etienne, le directeur général du groupe lyonnais, leur a confié la tâche de "faire naître des solutions pertinentes qui feront référence demain". La chaîne de production va permettre à Opteven d'accélérer sa stratégie digitale qui a déjà des réalisations concrètes avec le développement de catalogues d'API, la mise à disposition de la e-signature chez le distributeur ou la création de solutions de ventes en ligne de contrats de garantie panne mécanique, comme le rappelle l'entreprise dans sa communication.

Et pour guider les travaux de recherche, Adrien Lamotte a été nommé à la tête de cette nouvelle cellule. Jusqu'à présent, ce dernier qui évolue dans le groupe depuis presque six ans occupait le poste de directeur production et qualité informatique. Un profil taillé pour ces nouvelles attributions.

L'année 2021 d'Opteven sera marquée par le plein déploiement de la solution de signature électronique chez les distributeurs. Aussi, en complément des équipes d'aide et de support méthodologique, un site web sera lancé fin 2021. Celui-ci complétera le dispositif pour accompagner les utilisateurs d'API d'Opteven. A ce jour, le catalogue d'API lancé en 2020 est utilisé en moyenne 10 000 fois par mois, notamment par Volkswagen en Allemagne et Norauto.fr en France.