ALD Automotive ouvre son Mobility Center de Rennes

Le loueur longue durée ALD poursuit le processus de transformation des anciennes agences de Parcours en Mobility Centers. Le site de Rennes vient d’achever sa mue.

ALD Automotive annonce l’ouverture de son Mobility Center à Rennes (35). Le loueur longue durée poursuit ainsi le processus de transformation des anciennes agences de Parcours, dont il a fait l’acquisition en 2016. Près de la moitié des 17 sites ont à présent basculé dans la nouvelle formule, notamment ceux de Décines et Saint-Priest (69), de Nice (06), de Mulhouse (68), d’Annecy (74), de Tours (37) et de Strasbourg (67).

Le Mobility Center de Rennes est dirigé par Christophe Chastang et se situe précisément à La Chapelle des Fougeretz, dans le nord de l’agglomération. Il comprend une agence de location longue durée en charge de toutes les étapes des contrats (commande, livraison, restitution), une entité de location moyenne durée ALD Flex pour les demandes allant de 1 à 18 mois et une cellule ALD Carmarket spécialisée dans la vente et de LLD de véhicules d’occasion à particuliers. Point d’atelier d’entretien et de mécanique en revanche au programme.