Le groupe Horizon lance le premier corner Mini dédié à l'électrique

Le groupe Horizon vient d'ouvrir à Paris dans le 17e arrondissement, un showroom Mini exclusivement dédié aux modèles électrifiés de la marque. Une première en France.

Le groupe Horizon croit en l'électricité. Ce dernier vient d'ouvrir un site 100 % dédié pour les modèles électriques et hybrides rechargeables pour la marque Mini. Il s'agit d'une première en France.

Cet espace couvre une superficie de 68 m² dans le 17ème arrondissement à Paris. Le showroom peut accueillir jusqu'à 3 véhicules et 7 personnes sont dédiées à ce lieu : un directeur des ventes, un product genius et cinq commerciaux. L'investissement pour ce corner électrique a été de 100 000 euros.

"L'électrique représente un tiers de nos ventes et nous avons de plus en plus de demandes", indique une porte-parole du groupe Horizon. "Nous souhaitions être les premiers à créer un espace dédié à l'électrique afin d'être en cohérence avec cette demande." Le distributeur prévoit de vendre sur ce site 120 modèles 100 % électriques en 2021 puis progresser de 10 à 20 % par an.

En septembre prochain, il dupliquera ce concept sur ses sites de Paris-La Défense et d'ici trois ans, sur l'ensemble de son réseau.

Le groupe Horizon regroupe six concessions automobiles BMW et Mini et deux concessions moto. Il est présent à Paris, dans les Hauts-de-Seine (92) et le Val-d'Oise (95) ainsi qu'à Rouen et à Dieppe (76). Avec un CA 2019 de 256,4 millions d'euros et un contrat VPN de 4 889 unités, il se place à la 73e place de notre TOP 100 des distributeurs.