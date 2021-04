WordSkills : Lyon accueillera les finales mondiales en 2024

La pandémie oblige les organisateurs des Olympiades des Métiers à revoir le calendrier des prochaines échéances. Les finales mondiales 2021 de Shanghai ont été reportées d'un an, tout comme celles qui devaient se tenir en 2023 dans la capitale des Gones.

Le retard pris en 2020, avec les reports successifs des sélections régionales et des finales nationales, a contraint les organisateurs des WorldSkills d'adopter un nouveau calendrier. Les échéances tricolores ont ainsi été décalées à cette année alors que, au niveau international, les finales mondiales de Shanghai, programmées initialement en septembre prochain, sont reportées à 2022, et celles de Lyon, prévues en 2023, se dérouleront finalement en 2024.

Le grand rendez-vous des métiers artisanaux, techniques et technologiques, qui se tiendra pour la première fois en France, prendra ses quartiers dans la capitale des Gones très précisément du 10 au 15 septembre 2024. 1 600 jeunes compétiteurs de moins de 23 ans, représentants plus de 65 pays, s'affronteront dans la soixantaine de métiers au programme.

"Avant tout un projet national qui engage les territoires"

"Malgré le report d’un an de la compétition à cause de la pandémie, le projet d’accueil de la compétition mondiale reste le même : créer des vocations, promouvoir les métiers et changer le regard sur les métiers et ceux qui les pratiquent", indique l'organisateur dans un communiqué.

Et d'ajouter : "WorldSkills Lyon 2024 est aussi et avant tout un projet national qui engage les territoires, notamment la Métropole de Lyon et sera LE tremplin et catalyseur pour faire évoluer et promouvoir une formation professionnelle adaptée aux besoins actuels et futurs des entreprises et au marché de l’emploi".