LinkedIn note qu'un profil affichant au moins cinq compétences est 27 fois plus consulté par les recruteurs.

Microsoft et LinkedIn veulent soutenir le recrutement sur la base des compétences

Les deux groupes américains renforcent leurs liens pour inciter les employeurs à trouver de nouveaux talents sur la base des compétences plus que de leur parcours. Ils viennent de développer conjointement de nouveaux outils numériques allant dans ce sens.

Après avoir déjà travaillé de concert, à compter de la mi-2020, autour d'une initiative destinée à accompagner par la formation le retour à l’emploi de 25 millions de personnes dans le monde, Microsoft et LinkedIn renforcent leurs liens autour d'une autre problématique. Le géant de la tech et le réseau social entendent ainsi inciter les recruteurs à trouver de nouveaux talents en étudiant les profils au travers du prisme des compétences plus que par celui du parcours.

De nouveaux outils numériques ont été développés en ce sens et sont aujourd'hui disponibles. Chez LinkedIn, le module Skills Path aide ainsi les recruteurs à sourcer les candidats de manière plus équitable sur la base de leurs compétences avérées grâce à une évaluation préalable.

Optimiser ses chances

Ces mêmes compétences sont d'ailleurs fondamentales. La société soulignant que les profils d'utilisateurs en affichant au moins cinq multiplient par 27 fois le nombre de consultations par les décideurs, alors que ceux affichant le badge "compétences vérifiées" ont 20 % de chance en plus d'être embauchés. En parallèle, la fonctionnalité Cover Story, quant à elle, permet aux membres de partager leur parcours en vidéo de manière plus personnelle et engageante.

Côté Microsoft, l'outil Career Connector a pour objectif d’aider 50 000 demandeurs d'emploi, au cours des trois prochaines années, à trouver un poste dans les métiers du numérique à travers des services de coaching, de mentoring et de networking. L'application Career Coach, optimisée par LinkedIn, vient de son côté conseiller des étudiants de l'enseignement supérieur dans leur parcours professionnel en fonction des tendances du marché.