Volvo accorde 6 mois de congé parental à ses collaborateurs

Le constructeur suédois Volvo vient de prendre l'initiative d'accorder, à l'ensemble de ses 40 000 salariés ayant au moins un an d'ancienneté, un congé rémunéré de 24 semaines pour leur permettre de profiter de leur nouveau-né.

Les nouveaux parents sont choyés chez Volvo Cars. Depuis le 1er avril 2021, le constructeur automobile a adopté un congé parental inédit et de grande ampleur. Collaborateurs ou collaboratrices, évoluant dans les usines comme les bureaux du groupe, quelque soit la région du monde où ils se trouvent, les 40 000 salariés peuvent désormais demander et profiter d'un congé parental rémunéré de 24 semaines. Seul impératif : être présent dans l'entreprise depuis au moins un an.

Trois ans pour l'activer

Dans le détail, cette politique sociale s'applique à l'un ou l'autre des parents et ce congé peut être "activé" dans les trois premières années suivant la naissance de l'enfant. Durant ces six mois, le parent concerné recevra 80 % de son salaire de base. "Nous souhaitons instaurer une culture qui favorise le partage égal du rôle parental pour les hommes et les femmes", souligne Håkan Samuelsson, président et CEO de Volvo Cars.

"Lorsque les parents sont soutenus pour concilier les exigences de leur vie professionnelle et de leur vie familiale, cela contribue à réduire l’écart hommes-femmes et permet à chacun d’exceller dans sa carrière. Nous avons toujours mis l’humain et les valeurs familiales au cœur de notre réflexion. Grâce au programme "Lien familial par Volvo Cars", nous démontrons et mettons en pratique nos valeurs, permettant ainsi de renforcer notre marque", se félicite le dirigeant.

Inciter les salariés à y avoir recours

Cette initiative est directement inspirée de la législation suédoise en avance, depuis des décennies, sur le plan de la parentalité. Elle fait suite à un projet pilote mené par le groupe dans la région EMEA en 2019 au travers duquel il est apparu que 46 % des demandeurs étaient des pères. Volvo souligne par ailleurs que les membres de son personnel ont apprécié cette démarche pour son caractère non sexiste, inclusif et adaptable aux besoins de chacun.

Le constructeur entend également faire de ce congé un levier social "par défaut" pour inciter ses salariés à le prendre. Bien entendu, dans les pays où la réglementation locale offre un congé parental plus généreux, celle-ci demeurera la norme. Pour tous les autres, l'initiative de Volvo constituera une réelle avancée sociale pour les équipes.