Maurin s'allie à la FFC et à PPG pour la formation de ses carrossiers-peintres

Le distributeur haut-savoyard vise l'excellence en matière de peinture. Trois stagiaires de sa Maurin Tech Academy ont ainsi suivi une formation avec le CFA de la Fédération française de carrosserie et le fabricant PPG. Une initiative amenée à se renouveler.

Dénicher des talents est un sacerdoce en après-vente. Quand ils les trouvent, de nombreux groupes sont désormais prêts à investir massivement et à mettre en place de multiples initiatives pour les fidéliser tout en leur permettant d'atteindre un certain niveau d'excellence. C'est précisément la démarche du groupe Maurin qui vient de nouer un partenariat avec le CFA de la Fédération française de carrosserie (FFC) et la marque de peinture PPG.

Le distributeur basé à Annecy (74), qui compte plus de 118 concessions en France, s'appuie en matière de formation sur la Maurin Tech Academy. Une école accueillant des stagiaires qui pourront intégrer l’entreprise au terme de leur cursus. Depuis quelques mois, grâce au concours du cabinet spécialisé Auto Consultant, cette structure peut compter sur une passerelle permettant de parfaire le savoir-faire de ses élèves.

Diplôme et contrat de travail

Le 18 mars 2021, les trois premiers stagiaires de la session peinture de cette académie se sont vu remettre leur attestation de réussite en tant que peintre en carrosserie et leur contrat de travail. Pendant trois mois alliant théorie et pratique, ces derniers ont appris les bases du métier de peintre et acquis toutes techniques spécifiques grâce à la pratique régulière en concession et un enseignement suivi au CFA de la FFC de Villeneuve-la-Garenne (92).

Leur cursus s’est achevé par une validation des acquis techniques au centre de formation PPG, à Gennevilliers (92). Deux jours et demi de formation durant lesquels les stagiaires du groupe Maurin ont pu affiner leurs compétences et découvrir la colorimétrie, le maniement du doseur automatisé Moonwalk, ou encore les techniques d’application des apprêts garnissant et autolissant, de la base hydrodiluable et des vernis rapides de la marque dans les espaces peintures dédiés.