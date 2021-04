L'essentiel des prêts ont été contractés entre avril et juillet 2020, au plus fort de la crise.

Près de 670 000 entreprises ont eu recours au PGE

Un an après son lancement, le prêt garanti par l'Etat joue pleinement son rôle de soutien en temps de crise. 669 883 sociétés y ont eu recours, pour un montant total de 135,9 milliards d'euros.

Inauguré en urgence en mars 2020, au début de la crise sanitaire, le dispositif de prêt garanti par l'Etat (PGE) a rencontré un grand succès depuis un an. D'après la Fédération bancaire française (FBF), en date du 19 mars 2021, 669 883 entreprises étaient bénéficiaires de ce dispositif distribué à prix coûtant par les banques.

Si l'Etat n'a pas communiqué sur le nombre de demandeurs, on sait en revanche que ce total représente une somme global de 135,9 milliards d'euros.

L'année en plus plébiscitée

L'analyse de la fédération montre que l'essentiel de ces prêts ont été contractés au plus fort de la crise, entre avril et juillet 2020, et que la plupart des entreprises ont opté pour avoir une année supplémentaire avant de commencer à rembourser leur crédit.

S'il était question au départ d'entamer les remboursements au bout de la première année d'octroi, le prolongement de la pandémie a incité les banques à assouplir leur position. Durant cette année supplémentaire, seuls les intérêts et le coût de la garantie d'État sont alors payés.

74 % des entreprises choisissent la durée la plus longue

À ce stade, les entreprises "font le choix de la précaution : environ la moitié ont aujourd'hui sur leurs comptes bancaires l'intégralité de leur PGE ; pour autant, la plupart choisissent de rembourser le plus tard possible, et 55% optent pour l'année supplémentaire de décalage du remboursement en capital", précise la FBF.

Plus en détails, on note qu'environ 12 % d'entre elles prévoient de rembourser leur PGE dès 2021, 5 % devraient l'amortir entre 2022 et 2023, 9 % entre 2024 et 2025 et 74 % choisissent la durée la plus longue possible pour une fin du prêt en 2026. (Avec AFP)