Outil multilingue, le Renault Way Serious Game a déjà été utilisé par plus de 12 000 collaborateurs du groupe dans plus de 27 pays.

Renault déploie un serious game pour la formation de ses équipes

Le groupe automobile s'est rapproché de Serious Factory pour mettre au point un nouvel outil innovant. Celui-ci permet aux équipes Renault de se former par le jeu aux 5 principes du programme collaboratif Renault Way.

Le digital se met au service de la formation. Lancé il y a trois ans, le programme Renault Way vise à renforcer la capacité de collaboration des équipes du losange. Il repose sur cinq principes (Nous aimons nos clients, Nous grandissons ensemble, Nous parlons vrai, Nous décidons et contribuons, Nous faisons simple) et un référentiel composé de 11 compétences transverses.

Des scènes issues du quotidien du groupe

Pour passer de la théorie à la pratique et répondre à la problématique distancielle du moment, le constructeur tricolore a confié à Serious Factory la création d'un outil permettant aux collaborateurs de se former à ces fameux principes du Renault Way. L'éditeur de solutions pédagogiques innovantes a ainsi imaginé un serious game basé sur le logiciel VTS Editor.

Un simulateur comportementale a ainsi été développé. Celui-ci influence le scénario pédagogique en fonction des choix et des réponses qu'apporte le collaborateur aux questions proposées par le jeu. Les mises en scène sont directement issues de scènes du quotidien du groupe. De quoi immerger les apprenants dans "un environnement réaliste, immersif et engageant", comme le précise Renault.

Un module spécifique pour les managers

Un système de notation est présent tout au long du jeu et permet aux utilisateurs d'évoluer et d'obtenir graduellement des badges valorisant leurs performances à chaque étape. Une partie de l'outil s'adresse à tous les apprenants tandis qu'une autre a été pensée spécialement pour les managers, afin de leur permettre d’approfondir les aspects relatifs à l’animation d’équipe.

En seulement quelques mois, plus de 12 000 collaborateurs se sont déjà prêtés au jeu dans plus de 27 pays, et ont passé en moyenne 75 minutes à s’entraîner pour bien appliquer les principes du Renault Way. Accessible sur PC et tablettes sans connexion à Internet, cette solution peut également être utilisée au travers de sessions de formation collectives.