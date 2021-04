LeasePlan France gonfle ses rangs

En dépit de la crise, le loueur longue durée continue de se structurer pour pérenniser sa croissance. Depuis janvier 2021, LeasePlan France a recruté 73 nouveaux collaborateurs, portant son équipe tricolore à un total de 549 personnes.

La pandémie n'est pas synonyme de morosité dans toutes les entreprises. Et certainement pas chez LeasePlan France dont l'activité a fait preuve de résistance depuis un an et ce dans toutes les branches. Raison pour laquelle, en dépit du contexte, le loueur longue durée a choisi de poursuivre la structuration de sa filiale tricolore.

Une plateforme digitale pour les RH

Depuis janvier dernier, 73 nouveaux collaborateurs ont ainsi été recrutés, portant l'effectif global à 549 personnes, alors que des besoins conséquents se font ressentir dans l’activité Car-as-a-service (Caas) de LeasePlan ou dans celle du remarketing VO asssurée par sa filiale CarNext.

Pour entretenir cette dynamique tout en faisant face aux multiples contraintes de la crise sanitaire, la société s'est dotée d’une plateforme digitale RH permettant d’accompagner le process de recrutement dans son ensemble. Selon les cas, les entretiens d’embauche ont été conduits, en présentiel ou en distanciel, offrant une mise en situation grandeur nature pour la relation client à distance.

Un accord sur la question du télétravail

La question du télétravail, véritable enjeu du moment dans l'organisation des entreprises et éventuel levier de recrutement, a été rapidement réglée. Tous les salariés de LeasePlan France ont été équipés pour travailler à distance (ordinateur portable, téléphone portable et casque audio) et un accord a été négocié avec les partenaires sociaux afin de conserver, sur la base du volontariat, un fonctionnement en télétravail, dans la durée.

"Dans ce contexte, les candidats n’ont jamais été aussi nombreux à nous solliciter. Leur niveau respectif lui, n’a jamais été aussi élevé, relève Odette Da Cunha, directrice People & Performance. LeasePlan France fait preuve d’une réelle attractivité auprès des candidats en tant qu’employeur. L’intérêt suscité par notre entreprise sur le marché du travail reflète l’efficacité des mesures d’accompagnement des collaborateurs mises en place au sein de notre structure".