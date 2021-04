Grand Est, Corse et Hauts-de-France sont les régions recensant le plus d'offres d'emploi.

Le baromètre de l'emploi par Indeed

Évolution des recherches et des offres d'emplois, métiers les plus demandés et les plus proposés, analyses par région, Indeed nous livre les grandes tendances du marché de l'emploi automobile pour le mois de mars 2021.

Spécialiste du recrutement sur Internet, Indeed analyse toutes les grandes tendances du marché de l'emploi au travers de son institut de recherche (Hiring Lab). En hausse de 0,03 % en février 2021, les requêtes comprenant au moins un terme lié au secteur automobile sont restées stables en mars, avec un très léger repli de 0,01 point, et représentaient au final 0,64 % des recherches totales relevées par Indeed.

"L'intérêt des chercheurs d'emploi pour l'automobile se maintient à un niveau très élevé, bien plus haut qu'avant la crise", note Alexandre Judes, économiste à l'Hiring Lab.

Stabilité des demandes, baisse des offres

Sur le plan géographique, c'est dans les Hauts-de-France que l'on dénombre le plus de demandes. La région nordiste est talonnée de près par Provence-Alpes-Côte d'Azur alors que Grand Est et Centre-Val de Loire pointent à égalité sur la troisième marche du podium. A noter que, sur trois mois, le même classement est observé tandis que, sur un an, la région Paca domine assez nettement les débats. Quant aux mots clés les plus relevés, Indeed met particulièrement en exergue des termes liés à l'après-vente (carrossier, garagiste, mécanicien) et d'autres plus novateurs (connectivité, aérodynamisme).

Du côté des offres, à présent, après trois mois de hausse, le volume d'annonces "auto" s'est rétracté de 0,04 point en mars, à hauteur de 2,78 % de l'offre total d'Indeed. "La part de l'automobile dans le total des offres n'est pas revenue à son niveau d'avant crise, mais elle reste bien au-dessus de ceux de 2018-2019", complète Alexandre Judes.

Des opportunités dans les Hauts-de-France

Une fois n'est pas coutume, c'est dans la région Grand Est que l'on dénombrait à cette occasion le plus d'opportunités de carrière, l'automobile y représentant 4,33 % des annonces. La Corse (4,24 %), habituellement en tête, et les Hauts-de-France (3,56 %) complètent le podium.

Au niveau des métiers dominant, celui de mécanicien – qu'il soit dans l'automobile, le poids lourd, les engins de chantier ou l'agricole – est l'un des plus proposés. Avec les fonctions de carrossier et technicien après-vente, les métiers de la rechange automobile ont globalement la cote. Comme en février, sur le plan de la dynamique, c'est en revanche celui de commercial, ou apparenté comme tel (conseiller commercial, vendeur automobile), qui domine même si la plus forte progression mensuelle revient au métier de gestionnaire de parc.