La Renault Zoe sera la vedette du dispositif mis en oeuvre sur le site Heycar.de pendant près de trois mois.

RCI Bank and Services lance une campagne avec Heycar en Allemagne

Du 8 avril au 30 juin 2021, la captive financière de Renault s'associe à la plateforme VO de Daimler et Volkswagen pour mener une campagne marketing partiellement inédite, outre-Rhin. Nouvelle étape d'une collaboration entre RCI Bank and Services et Heycar.