Carventura ajoute le canal CtoB

La plateforme de transactions de véhicules d'occasion entre particuliers explore un modèle économique supplémentaire. Avec Carventura Pro, la filiale de Stellantis souhaite créer une autre source d'approvisionnement pour les professionnels.

"Quand l'architecture Cloud est mature, il est aisé de créer des serveurs jumeaux pour développer de nouveaux services", synthétise Frédéric Lecroat, le directeur général de Carventura. Et l'annonce à faire le 13 avril 2021 va dans ce sens. La plateforme de transactions de véhicules d'occasion entre particuliers va lancer Carventura Pro, un canal de mise en relation entre les automobilistes vendeurs et les professionnels à la recherche de véhicules.

Mais ne nous méprenons pas, l'idée n'est pas venue de la volonté première d'alimenter les points de vente en matériel. Pour Carventura, il s'agit avant tout de répondre à une problématique des consommateurs. Sur les quelque 500 à 600 demandes d'estimations réalisées par jour sur le site internet, 20 % des véhicules ne sont pas éligibles aux critères de la plateforme, parce qu'ils sont trop kilométrés, trop âgés ou trop dégradés. A ceci s'ajoutent 10 % de véhicules refusés après l'inspection des spécialistes. Des dossiers que Frédéric Lecroat souhaitait pouvoir traiter et valoriser tout de même.

Carventura Pro entre en jeu. Une équipe de coachs (2 au départ et bientôt 4) seront chargés de recontacter les clients pour leur faire une proposition alternative : revendre leur véhicule à un professionnel qui se chargera de la remise en état avant une recommercialisation. Après acceptation, la fiche produit est créée, alimentée en détails et exposée sur la nouvelle interface à laquelle les professionnels ont un accès exclusif, gratuit et sécurisé. Ils formulent leurs offres et le client touche son règlement. Carventura prenant une commission en tant qu'intermédiaire. "Nous pouvons tout autant proposer ce canal à des clients pressés de revendre leur véhicule", complète le fondateur.

Dynamiser le commerce local

Les professionnels ne payent donc rien pour profiter du service d'approvisionnement qui s'ouvre à eux et dont les volumes vont croissants, surtout depuis la fusion de PSA (actionnaire majoritaire de Carventura) avec FCA pour former Stellantis. "Les premiers mois d'expérimentation ont été concluants, rapporte Frédéric Lecroat, les professionnels ont particulièrement apprécié la qualité des rapports que nous éditons, car nous leur fournissons un bilan complet de plusieurs dizaines de pages avec un essai routier. Ils n'ont aucune mauvaise surprise et une estimation précise des FRE".

Carventura Pro veut dynamiser le commerce local. Nombreux seront donc les garages modestes à être démarchés pour rejoindre la plateforme car ils possèdent les moyens de remettre les véhicules en état et nourrissent de plus en plus d'ambitions sur le segment des véhicules d'occasion. Des ingrédients qui vont faire prendre la mayonnaise. "Dès les premières semaines, Carventura Pro doit compter une centaine de comptes actifs, se projette Frédéric Lecroat. A fin 2021, nous devons dépasser le millier de professionnels". Il laisse la porte ouverte aux garages étrangers qui souhaiteraient se fournir en France.

Comme chaque outil, il y a l'usage théorique et l'ajustement pratique. Carventura Pro va donc aussi servir de soutien aux professionnels qui l'utiliseront comme un canal de revente BtoB. D'abord parce que l'intelligence de la plateforme, nourrie aux statistiques d'Autobiz, se révèle un allié dans les estimations de reprise, mais également parce que la communauté constituée permettra une accélération de la rotation en profitant de chaque opportunité. Pour la petite histoire : "il a été estimé avec un concessionnaire BMW partenaire que nous pourrions l'aider à traiter une trentaine de reprises hors marques et donc hors label chaque année. Un volant d'activité qui représente un chiffre d'affaires additionnel d'environ 1 million d'euros", raconte Frédéric Lecroat.