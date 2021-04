Les députés ont adopté l'article qui interdit la vente de véhicules particuliers neufs émettant plus de 123 g de CO2 dès le 1er janvier 2030, prévu dans le Loi Climat.

Loi Climat : la fin des ventes de véhicules émettant plus de 123 g de CO2 est programmée

Les voitures particulières neuves émettant plus de 123 g de CO2 seront interdites à la vente en 2030 et peut-être même les utilitaires. Les ZFE seront obligatoires dans les villes de plus de 150 000 habitants et les véhicules de collection en seront exclus !