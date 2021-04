Weeflow amorce la transformation en agence digitale

Les initiatives et développements programmés en 2021 montrent que la société Weeflow opère un changement de dimension. D'éditrice de solutions de gestion VO, avec SpiderVO, la structure devient une agence digitale.

L'exercice 2021 va marquer un virage dans la stratégie de Weeflow. La société éditrice de SpiderVO, la solution de gestion d'activité VO, s'est définie un calendrier d'initiatives et de développements qui laisse apparaître une volonté claire de changer de statut. "Nous sortons une nouvelle mouture de notre site web et enrichissons l'interface de gestion, CMS, explique en préambule Jimmy Cohen, le directeur général de Weeflow. Nous dimensionnons l'entreprise pour devenir une agence digitale".

En plus de nouvelles fonctions basiques, de modules de vente à distance, une flexibilité graphique ou encore l'espace dédié aux blogs, les clients de SpiderVO vont gagner prochainement la possibilité de gérer par eux-mêmes le contenu affiché sur leur page commerciale. Plus question de passer systématiquement par Weeflow pour apporter des changements. "Nous ne leur laissions pas la main et cela nous différenciait de notre principal concurrent", reconnaît le directeur général. Désormais, il s'estime en mesure de rivaliser sur tous les terrains avec un acteur tel que MotorK par exemple.

Tourné vers le smartphone

Le langage de programmation a été revu également. Dit "Mobile first", SpiderVO sera calibré pour être totalement compatible avec une navigation depuis un smartphone et non plus un ordinateur de bureau. Une évolution attendue par les distributeurs dont les clients se connectent avant tout depuis leur téléphone. Un vaste projet qui a nécessité le recrutement d'un ingénieur dédié, confie-t-on chez Weeflow. Un changement de braquet qui va aussi être présenté aux utilisateurs. En effet, le 20 avril 2021, Weeflow organise un webinaire ouvert à tous – clients et prospects – pour détailler les innovations.

Le gain d'autonomie des utilisateurs de SpiderVO dégagera du temps au sein des troupes de Weeflow. Une ressource qui sera allouée à Weeflow Digital Service, la division en charge des prochaines évolutions du logiciel de gestion des ventes de véhicules d'occasion. "Le marché était figé depuis 15 ans et quelques uns d'entre nous parviennent à bousculer l'ordre établi pour apporter une autre vision aux distributeurs", observe Jimmy Cohen.