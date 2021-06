Volkswagen dévoile le nouveau Multivan, en attendant l'ID.Buzz

Le véhicule dédié au transport de personnes arrive dans une nouvelle génération forte d’un design totalement revu et d’un bagage technique inédit. La version fourgon suivra prochainement, avant l’arrivée en 2022 de la famille ID.Buzz.

Volkswagen Véhicules Utilitaires donne le top départ de sa grande offensive sur un segment que la marque connaît sur le bout des doigts. Le géant de Wolfsburg vient de présenter son nouveau Multivan, héritier du Combi qui a vu le jour pour la première fois en 1950, préfigurant un vaste plan de développement sur le segment. Outre la déclinaison fourgon Transporter qui sera présentée d’ici la fin de l’année, VW doublera son dispositif en 2022 avec la famille ID.Buzz 100 % électrique.

Honneur, en attendant, au Multivan qui adopte un nouveau look qui n’est pas sans rappeler, au niveau de la face avant, les dernières productions électriques de la marque (ID.3 et ID.4). La teinte bi-ton, orange et gris, de cette première mondiale ne mais pas vraiment en valeur les lignes du véhicule qui se veulent très cubiques, gage d’une habitabilité optimale. Les clichés de l’intérieur laissent quant à eux deviner un habitacle plutôt cossu avec 5 sièges individuels montés sur rails à l’arrière et un poste de conduite digne d’une voiture particulière avec, entre autres, un combiné d’instrumentations digital et un grand écran tactile. A noter que le nouveau Multivan est décliné en deux longueurs avec une volume de coffre pouvant grimper à 4 053 litres.

Sur le plan technique, une petite révolution est à l’œuvre puisque le Multivan arrive en déclinaison hybride rechargeable de 218 ch. Les détails manquent à l’appel mais Volkswagen promet de "très longues autonomies" en mode zéro émission et une "faible consommation globale". En parallèle, le Multivan sera disponible avec deux moteurs essence de 136 ch et 204 ch, en attendant l’arrivée d’une proposition diesel de 150 ch en 2022. La boîte DSG devrait être montée de série dans la plupart des cas. Le Multivan fera également la part belle aux aides à la conduite.

Le véhicule n’est donc que le premier élément d’un vaste plan qui verra tout d’abord l’arrivée de sa version fourgon, connue sous le nom de Transporter ou T6.1. Viendra ensuite s’ajouter, courant 2022, la gamme ID.Buzz avec un monospace lifestyle et une proposition Cargo. La particularité de ces deux modèles est qu’ils reposeront sur une architecture technique 100 % électrique, Volkswagen les qualifiant de fait de modèles "adaptés à l’environnement urbain". La gamme se composera alors de quatre propositions, une force de frappe inédite pour la marque.