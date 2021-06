Fiat élargit la gamme de la 500e

Avec la finition Action Plus, Fiat France élargit la palette de sa 500e. De quoi viser une place plus importante sur le marché des VE de moins de 200 km d'autonomie, qui représentent 40 % des ventes de citadines électriques.

La Fiat 500e est un joli succès pour Fiat France. En mai 2021, elle est encore monté sur le podium des ventes de voitures électriques dans l'Hexagone, avec une part de marché mensuelle de 9 %. Depuis le début de l'année 2021, la 500e totalise déjà 3 450 immatriculations.

Et jusqu'ici, Fiat réalisait cette performance avec la 500e équipée de la batterie 42 kWh. Depuis juin 2021, la marque transalpine a débuté les livraisons de la "petite" version équipée d'une batterie de 23,8 kWh (190 km d'autonomie en WLTP). Cette dernière, associée à la finition Action, vient de recevoir le renfort d'une variante Action Plus qui gagne en équipements. Une offre stratégique puisque le constructeur note que ces modèles électriques affichant moins de 200 km d'autonomie représentent 40 % des ventes de citadines électriques.

Cette 500e Action Plus comprend notamment un système Uconnect avec écran tactile et ses services ainsi qu'Apple Carplay et Android Auto sans fil. La voiture dispose également du radar de recul et d’un "pack hiver", qui comprend des sièges et un pare-brise chauffant. Le modèle est proposé uniquement en version berline 3 portes, pour un tarif de 26 500 euros (hors bonus), soit 2 000 euros de plus que pour la version Action. En LOA, le véhicule est disponible à partir de 159 euros par mois.