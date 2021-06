Aude Skorodensky rejoint Continental France

Spécialiste du marketing, de la communication et du digital dans l'univers des jouets et des jeux vidéo, Aude Skorodensky prend la direction marketing de l'activité pneus de Continental France.

Depuis le 10 mai 2021, la direction marketing de la Business Unit Tires de Continental France est entre les mains d'Aude Skorodensky, qui a désormais pour mission "de soutenir la réorganisation de la division Tires à la suite de la fusion des activités tourisme et poids lourd", note le fabricant dans un communiqué.

Cette titulaire d'un master de l'Essca, spécialisée en management de la relation client, a évolué pendant plus de dix ans dans le secteur des jouets et des jeux vidéo. Elle a notamment officié chez Lansay en tant que chef de marque puis chez Ubisoft au poste de responsable du développement commercial. Aude Skorodensky a ensuite rejoint le groupe RS Components en qualité de chef de marque puis de responsable marketing.

"Mon expérience dans l’industrie du jeu vidéo, à la fois en tant que professionnelle mais aussi en tant que passionnée m’a permis de créer des expériences client différenciantes, fortes et engageantes pour l’utilisateur en prenant en compte ses besoins et ses envies. C’est ce challenge qui m’anime aujourd’hui alors que le groupe Continental a renforcé sa stratégie autour des clients et utilisateurs", note-t-elle.

Et de souligner que le groupe a également pris des "engagements sur les enjeux de durabilité, un autre sujet qui me tient à cœur. Il est aujourd’hui nécessaire, pour toutes les entreprises, de mesurer leur impact sur la société et l’environnement, et je suis convaincue que ces enjeux sont tout à fait en lien avec les attentes de nos consommateurs".