Les recherches comme les offres liées à l'automobile ont décliné en mai 2021.

Le baromètre de l'emploi par Indeed

Évolution des recherches et des offres d'emplois, métiers les plus demandés et les plus proposés, analyses par région, Indeed nous livre les grandes tendances du marché de l'emploi automobile pour le mois de mai 2021.

Spécialiste du recrutement sur Internet, Indeed analyse toutes les grandes tendances du marché de l'emploi au travers de son institut de recherche (Hiring Lab). En hausse depuis le début de l'année, les requêtes comprenant au moins un terme lié au secteur automobile ont connu un coup d'arrêt en mai 2021, avec une perte de 0,04 point sur un mois, et représentaient au final 0,63 % des recherches totales relevées par Indeed. "Dans le contexte de tensions sur les chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs qui touchent durement le secteur, le poids de l'automobile dans les recherches sur Indeed.fr est en recul, note Alexandre Judes, économiste à l'Hiring Lab. L'indicateur des recherches revient sur ses niveaux de fin 2020". Recul prononcé des offres Sur le plan géographique, c'est en Provence-Alpes-Côte d'Azur que l'on en dénombrait le plus. La région sudiste est suivie par le Grand Est et la Bretagne, qui complètent le podium, tandis que celle des Hauts-de-France est très proche. Sur les trois derniers mois, c'est d'ailleurs cette dernière qui domine, devançant de très peu Paca qui totalise de son côté le plus de requêtes sur les douze derniers mois. Du côté des offres, à présent, la tendance observée en mai 2021 se corrèle avec celle des recherches. A cette occasion, le volume d'annonces "auto" a chuté de 0,11 point, à hauteur de 2,60 % de l'offre total d'Indeed. "La part de l'automobile dans le total des offres revient à des niveaux comparables à ceux de mai 2020, ajoute Alexandre Judes. Le recul par rapport à la moyenne des trois derniers mois s'observe dans toutes les régions, à l'exception de la Bourgogne-Franche-Comté". Les métiers de l'après-vente en baisse Sur le dernier mois écoulé, c'est dans le Grand Est que l'on dénombrait le plus d'opportunités de carrière, l'automobile y représentant 4,20 % des annonces. La Corse demeure à un niveau élevé (3,78 %) alors que la Bourgogne-Franche-Comté (3,21 %) est troisième. Sur le dernier trimestre, le trio est légèrement différent puisque c'est la région des Hauts-de-France qui pointe au troisième rang. Au niveau des métiers, ceux liés à l'après-vente restent les plus prisés mais des reculs sont toutefois observés entre avril et mai. Celui de carrossier-peintre chute ainsi de 12 %, celui d'électromécanicien de 7 %, celui de monteur en pneumatiques de 3,6 % et celui de mécanicien automobile de 1,5 %.

