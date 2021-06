Le Garac diplôme sa première ingénieure

13 ans après le lancement de la première formation, en Europe, d'ingénieur dédié à l'après-vente automobile, moto et véhicules industriels, le Garac vient de récompenser sa première femme. Marie Brabant a même terminé co-major de sa promotion.

Si la situation s'améliore d'année en année, les jeunes femmes demeurent trop peu nombreuses dans l'univers de l'automobile et les rares réussites méritent d'être soulignées. Imaginée par les professionnels des services de l'automobile et de la mobilité il y a 13 ans et créée par la Garac avec le soutien du CNAM, la première formation, en Europe, d'ingénieur dédiée à l'après-vente automobile, moto et véhicules industriels a récemment connu un moment unique.

Marie Brabant est ainsi devenue la première femme à recevoir le diplôme d'ingénieure CNAM-Garac en mécatronique et ingénierie des process d’assistance aux véhicules. Cette passionnée de moto a même terminé co-major de sa promotion. Forte de cette belle réussite, elle a entamé son parcours professionnel au sein de la CSIAM (Chambre syndicale internationale de l’automobile et de la moto) comme responsable expertise réglementaire.

Un avenir à la CSIAM

Après un Bac S décroché dans une école militaire, Marie Brabant a initialement intégré le Garac pour préparer un BTS en après-vente moto. Un cursus qui lui a permis de réaliser de passionnants stages, notamment chez le concessionnaire Indian & Victory, mais aussi de s'investir dans des projets d'école comme le Rallye du Maroc.

Major pour la région Ile-de-France de sa promotion en 2017, elle a ensuite été encouragée à poursuivre ses études et intègre dès cette année-là la CSIAM pour réaliser ses trois années d'apprentissage qui la mèneront vers son diplôme d'ingénieure. Un parcours exemplaire qui, espérons-le, suscitera des vocations.