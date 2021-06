Le télétravail à temps complet est terminé

Depuis le 9 juin 2021, les règles encadrant le télétravail ont été assouplies. Cependant, si ce mode de fonctionnement à 100 % n'est plus la norme, il conviendra désormais de trouver un nouvel équilibre entre présentiel et distanciel.

Entré en vigueur à marche forcée en mars 2020, au début de la crise sanitaire, le télétravail à temps complet est désormais terminé. Le mercredi 9 juin 2021, les règles encadrant ce mode de fonctionnement en entreprise ont été assouplies dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Une fin qui n'implique toutefois pas un abandon total du télétravail. Bien au contraire.

S'il n'y a plus de consignes au niveau national quant à un nombre de jours minimal de travail à distance par semaine, le ministère du Travail encourage les chefs d'entreprises à trouver un nouvel équilibre entre présentiel et distanciel. Ces derniers sont désormais libre de rependre la main sur cette question mais il conviendra, dans les métiers réalisables à distance, de décider en interne de règles définissant la pratique.

Deux jours au bureau dans la fonction publique

De même, la fin du télétravail à 100 % ne signifie pas non plus que les salariés doivent revenir au bureau tous les jours de la semaine. Dans la fonction publique, les équipes ont ainsi fait leur retour mercredi dernier suivant un rythme de deux jours sur site et trois jours chez eux.

Quant à la vie de bureau en elle-même, le port du masque en intérieur et dans les espaces communs demeure la norme, tout comme un espacement d'au moins un mètre entre les postes de travail. Les moments de convivialité, comme des pots d'arrivée/départ ou des repas collectif peuvent avoir lieu mais dans le strict respect des gestes barrières. Le ministère du Travail recommande ainsi de les organiser de préférence en extérieur et par groupe de 25 personnes au maximum.