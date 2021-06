Quels seront les prochains métiers stars de la distribution automobile ?

Tandis que la pandémie a conforté le rôle central du e-commerce dans de nombreux secteurs d'activité, celui de la distribution automobile n'échappe pas à cette évolution et voit progressivement apparaitre de nouvelles fonctions.

Le monde du commerce automobile est à un tournant de son histoire. Les derniers mois, marqués par la crise sanitaire, ont été très impactant pour tous les professionnels de la distribution. Tantôt ouverts, tantôt fermés, ils ont dû s'adapter pour faire tourner leurs concessions mais avec un retour sur investissement finalement bien maigre. Dans le même temps, la pandémie a aussi définitivement consacré le e-commerce comme un facteur clé de notre société.

En dehors du Covid-19 et de la dernière année et demie que l'on vient de vivre, l'actualité récente a donné du grain à moudre à tous ceux qui prônent en faveur d'une redéfinition globale du modèle de la distribution automobile. La résiliation par le groupe Stellantis de ses contrats noués avec l'ensemble de ses réseaux de marques vise ainsi à répondre au futur règlement européen mais aussi à intégrer davantage de commerce en ligne dans sa stratégie de distribution.

Six métiers identifiés

Dans ce contexte, le cabinet MotorK France s'est penché sur les nouveaux métiers qui sont aujourd'hui encore assez peu répandus mais deviendront demain clés dans la profession. Six fonctions, pour une bonne partie empreintes d'anglicisme, ont été identifiées. Le responsable du BDC (business development center) jouera ainsi à l'avenir un rôle déterminant en étant à la tête du département chargé de gérer la relation avec les prospects et les acheteurs potentiels pour développer les ventes.

Le gestionnaire du BDC va quant à lui gérer non pas la vente mais les rendez-vous avec l'objectif de convertir des leads bruts en clients potentiels. L'expert CRM va de son côté prendre la main sur la relation client grâce précisément au CRM, l'outil utilisé par la concession pour établir des relations solides et durables avec les clients potentiels et existants. A l'avenir, il faudra également compter sur les influenceurs/experts en marketing numérique chargés d'animer la vie digitale des concessions et de trouver les bons leviers pour capter les clients.

Plus ingénieur que vendeur…

Autre fonction en devenir que celle de conseiller commercial 2.0. Son représentant est le pendant naturel du conseiller commercial et possède une maitrise des produits et de la communication qu'il sait décliner à la fois via des canaux traditionnels et le numérique. Enfin, le dernier poste identifié porte le nom barbare d'Automotive Digital Manager. C'est à lui que reviendra le soin de conduire le changement des process liés au business et à la culture d'entreprise. Une bonne maîtrise des activités SEM, SEO, SEA ou SMO sera nécessaire pour prendre la mesure de ce métier.

"Les efforts de numérisation du secteur et l'intérêt croissant pour les voitures propres impliquent de recruter différemment des profils et des compétences nouvelles, souligne Jean-Pierre Diernaz, directeur de MotorK France. Si la première certitude est que la demande se concentrera sur les profils numériques capables d'identifier les clients potentiels sur les canaux en ligne, la formation et la spécialisation permettront de développer ou conserver un avantage concurrentiel dans le secteur automobile, même pour des rôles plus traditionnels, comme celui du vendeur".