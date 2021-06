Un groupe de réflexion pour les DRH de la distribution auto

Créé à l'initiative du cabinet Auto Consultant, le Lab RH-Mobility réunit des professionnels des ressources humaines du monde de la distribution. Le but ? Favoriser les échanges et le partage d'expériences autour d'ateliers thématiques.

Ce mercredi 9 juin 2021 marquait les grands débuts du Lab RH-Mobility. Une initiative lancée par Auto Consultant et qui résulte directement de l'expérience acquise par la société de Stéphane Gomez depuis plusieurs années au contact des professionnels de la mobilité.

Aux participants de s'approprier le projet

"Nous nous sommes rendus compte que les DRH de nos clients rencontraient tous les mêmes problématiques et qu'il y avait un espace de réflexion ou un groupe les réunissant à créer", précise Camille Catté, responsable marketing et communication du cabinet.

De ce constat est né le Lab RH-Mobility dont les premiers jalons ont été posés mercredi dernier avec une rassemblement qui visait surtout à faire connaissance et engager la réflexion. "Certains se connaissent, d'autres non, certains ont beaucoup d'expérience, d'autres moins, donc il était important qu'ils se retrouvent et posent les bases de ce projet", ajoute la responsable. Une douzaine de groupes* du secteur étaient représentés lors de ce rendez-vous.

Ouvrir le champ de réflexion

"L'objectif n'est pas de leur proposer une nouvelle offre. Il n'y a aucune démarche commerciale derrière cette initiative, souligne Camille Catté. On souhaite davantage se poser en intermédiaires entre les uns et autres et les voir s'approprier le Lab". Ensemble, les DRH ont donc pu définir le principe même de ce groupe en définissant notamment son mode de fonctionnement.

Les participants se réuniront ainsi tous les deux mois environ, valideront ou non l'arrivée de nouveaux entrants et décideront des thématiques abordées. Ces dernières sont multiples et portent à la fois sur le recrutement, la fidélisation des équipes, la formation des managers ou encore la marque employeurs. Pour chacune d'elles, des intervenants extérieurs seront conviés pour ouvrir la réflexion. Le premier atelier se tiendra en septembre prochain.

*Bernard, Bernier, Cobredia, Chopard, Dubreuil, Faurie, Jean Lain, Michel, Peyrot, Tressol-Chabrier ainsi que Renault Trucks Grand Paris.