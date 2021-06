Jean-Pierre Ploué va chapeauter le design de Lancia

Stellantis confirme son intention de redonner ses lettres de noblesse à Lancia en confiant la supervision du centre de style de la marque à Jean-Pierre Ploué, le directeur du design du groupe.

Un temps menacée d’extinction avec un seul modèle, l’Ypsilon, commercialisé dans un seul pays, l’Italie, Lancia semble retrouver quelques couleurs et un soupçon d’ambition suite à la fusion entre PSA et FCA.

La naissance du groupe Stellantis n’a pas sonné la fin de la marque turinoise, bien au contraire. Lors de sa nomination au poste de directeur général en mars 2021, Luca Napolitano parlait de "construire l'avenir de la marque Lancia, en tirant parti d'un énorme potentiel de passion, d'engagement et de vision".

Cet avenir se dessine aujourd’hui avec un état-major entièrement reconstitué qui, on l’imagine, travaille à un nouveau plan produit. De produits, il en est justement question avec la nouvelle annonce du Stellantis qui a décidé de confier la supervision du centre Lancia Design, basé à Turin, à Jean-Pierre Ploué. Le directeur du design du groupe – il chapeaute les marques Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat Europe, Lancia, Opel, Peugeot et Vauxhall – évoque un "défi vraiment passionnant" à propos d’une "marque emblématique qui retrouvera sa position historique centrale en Europe, en s’appuyant sur son énorme potentiel".

Stellantis assure que Jean-Pierre Ploué pourra s’appuyer sur une équipe "légère et concentrée" composée "de jeunes créateurs de talent". Reste maintenant à découvrir les projets qui occuperont cette équipe au cours des prochains mois et voir s’ils seront à même de participer à la reconstruction d’une marque tombée dans l’anonymat le plus complet.