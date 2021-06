Les ventes mondiales de modèles électrifiés ont bondi au premier trimestre 2021

Sur les trois premiers mois de 2021, les ventes de modèles électrifiés ont progressé de 145 % dans le monde. La Chine et l'Europe sont les deux zones où il se vend le plus de ces modèles, dont 67,2 % sont 100 % électriques.

Après trois mois d'activité en 2021, le marché des véhicules électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) a plus que doublé à l'échelle mondiale. En effet, il est passé de 460 506 à 1 128 003 unités, selon des chiffres compilés par Inovev. L'augmentation est donc de 145 %, avec 758 010 BEV et 369 993 PHEV. Les véhicules 100 % électriques représentent ainsi 67,2 % des ventes de modèles électrifiés.

Après s'être fait dépassée par l'Europe en 2020, la Chine reprend le leadership du genre avec 491 192 unités enregistrées, dont 406 759 véhicules 100 % électrique. Vient ensuite l'Europe avec 452 901 unités, dont 202 410 BEV. Les Etats-Unis sont troisièmes, mais très loin, avec seulement 124 748 véhicules électrifiés dont 98 670 BEV. Le Japon se limite à 10 976 unités, dont 5 171 BEV.

Au chapitre constructeurs, Tesla demeure le leader avec 184 500 ventes mondiales au premier trimestre 2021. La marque américaine est suivie de GM-Wuling, en Chine, avec 102 574 unités. BMW arrive ensuite avec 66 494 modèles électrifiés, talonné par Volkswagen avec 59 732 unités. Suivent le chinois BYD (53 608), Mercedes (52 145) et Volvo (46 856).

Renault, avec 28 551 unités, passe de la 7e à la 12e place, se faisant notamment doubler par Peugeot (28 778), Great Wall (30 730) et Audi (33 845).