Renault repense son usine de Douai pour plus de compétitivté

Dans un souci d'améliorer sa compétitivité à Douai, Renault va vendre 148 des 270 hectares du site. Un terrain qui devrait toutefois rester dans l’automobile puisque une usine de batterie est annoncée.

Un véhicule électrique est composé de moins de pièces et demande moins de main d'œuvre pour être assemblé. Il n'est donc pas illogique de voir Renault recalibrer son usine de Douai (59), pilier de son pôle électrique ElectriCity. En effet, la marque française va vendre 148 hectares du site à la communauté d'agglomération pour 35 millions d'euros selon un communiqué diffusé par la collectivité locale, lundi 14 juin 2021.

"Cet accord s'inscrit dans la mise en œuvre de Renault ElectriCity annoncée le 9 juin. Cette opération foncière permettra à Renault ElectriCity d'améliorer la compacité de son site de Douai et d'optimiser les coûts de structure et d'exploitation de la nouvelle entité", ont annoncé l'agglomération, le groupe automobile et l'Etablissement public foncier du Nord dans un communiqué commun.

Avec 270 hectares, l'usine douaisienne est la plus étendue des usines du groupe en France. "Les nouveaux standards de compétitivité dans l'industrie automobile passent par un compactage des installations et une utilisation optimisée de chaque parcelle", ajoutent les signataires qui poursuivent : "Renault Group s'engage à mener toutes les actions de réhabilitation du site pour un investissement industriel en accord avec les partenaires signataires de la convention."

Ces terrains devraient servir à la construction d'une usine de batteries du groupe chinois Envision pour fournir Renault, avec des centaines d'emplois à la clé, selon une source proche du dossier. L'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais (EPF) devra dépolluer et déconstruire les "structures et infrastructures, afin de laisser des terrains nus, libres de construction". L'agglomération prendra entre autres à sa charge les fouilles archéologiques préventives, "le tout dans un délai contraint, comme cela est demandé par le porteur de projet". Le montant global de cette opération est de plus de 40 millions d'euros pour la communauté d'agglomération. La convention doit être signée mardi 15 juin 2021. (avec AFP)