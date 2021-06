Flowey toujours sur la haute pression

Fort de sa gamme Evopur désormais largement reconnue, en particulier pour ce qui est du produit EV14 Jet Foam HP, le fabricant luxembourgeois revendique sa démarche écologique prise il y a maintenant plus de dix ans.

Lancée sur le marché depuis 2008, la gamme Evopur de Flowey représente le fruit d’un savant cocktail de haute technologie et de composants toujours plus respectueux de l’environnement. En effet, dans leur globalité, et ceci pour rappel, les produits de la gamme développée par le fabricant de Bissen (Luxembourg) sont dépourvus de NTA, de phosphates et de substances halogénées.

Dans ce registre figure en particulier l’EV14 Jet Foam, le produit de référence absolue de la gamme Evopur, tant il a trouvé écho favorable auprès des exploitants de centres de lavage haute pression. Puissante, faiblement alcaline (son pH est de 13,5) et fortement concentrée, cette mousse de prélavage dispose en effet d’une composition spécialement adaptée pour le lavage haute pression.

Dotée d’un excellent pouvoir moussant, très économique du fait de sa concentration, elle permet d’enlever aisément le fameux "film statique", facilite le rinçage, et redonne à la carrosserie toute sa brillance et son imperméabilité. En outre, cette mousse d’aspect orange peut également être utilisée en arcs chimiques, dans les nettoyeurs haute pression, voire pour l’entretien à la main. Sur le plan commercial, elle est proposée en bidons de 5 l et de 27 kg, en fût de 220 kg, et en containers de 660 et 1 100 kg.