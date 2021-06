Les nouvelles normes bancaires reportées

Pour laisser le temps à de très nombreux commerces de migrer vers l’autorité de certification STCA2, le GIE CB a accepté de repousser exceptionnellement la fin de validité des certificats STCA.

A l’heure du bouclage de notre traditionnel dossier Lavage, paru dans Le Journal de l’Automobile de mai, nous nous faisions l’écho d’un possible nouveau report (au 31 décembre 2021) de la mise en application des nouvelles normes bancaires, synonymes d’une migration vers l’autorité de certification STCA2. Une démarche initialement prévue au 30 juin 2021, mais complexifiée au vu du contexte sanitaire. En effet, en ce début d’année, le nombre de systèmes d’acceptation propres à de très nombreux commerces (restaurateurs en particulier) n’ayant pas migrés sur les entrées STCA2, représentait encore une part significative du parc d’acceptation CB…

A la clé, le risque réel qu’une fois réouverts, ces commerces ne puissent plus accepter de paiements par carte avec leurs systèmes d’acceptation non migrés STCA2. Aussi, pour éviter une interruption de service, couplé à une indisponibilité de TPE santé et compte tenu des opérations de migrations restant à effectuer, le GIE CB a accepté de déroger au calendrier défini et de repousser exceptionnellement la fin de validité des certificats STCA. Concrètement, le groupement d’intérêt économique permet aux porteurs des certificats "SHA-1" d’obtenir un ultime délai supplémentaire d’un an pour migrer en STCA2. La nouvelle date limite est donc fixée au 30 juin 2022.

Un véritable rush sur les bornes de paiement

Toutefois, et ainsi que le mentionne le groupe Lyra (l’éditeur spécialiste dans les solutions de paiement sécurisé) dans la lettre envoyée à ses clients, ce délai demeure soumis à conditions. Ainsi, pour bénéficier de cette dérogation, les clients ayant encore du matériel utilisant les entrées "STCA SHA-1" devront s’engager sur deux points : fournir un planning détaillé de leur migration, et migrer le restant de leur parc en respectant ce planning. Pour ce qui est du lavage, en particulier, cet objectif de renforcer la sécurité des flux bancaires symbolise l’obsolescence programmée des bornes de paiement équipés d’un terminal bancaire commercialisé antérieurement à novembre 2014.

"Plus précisément, les lecteurs CB Ingenico CAD30, majoritairement utilisés au niveau des bornes de paiement portiques et de l’ensemble des distributeurs de jetons (un peu moins sur les pupitres HP), ne seront pas compatibles STCA2 et non évolutifs avec la norme CB5.5 qui intègre le sans contact et les dispositifs du règlement européen ouvrant la possibilité de demandes d’autorisation partielle", rappelle Guillaume Chaillat, chef de projet chez Cartadis. Pour leur part, les équipements dotés de terminaux bancaires Ingenico de type ISELF peuvent bénéficier d’une mise en conformité et du paramétrage du certificat. Quant aux bornes munies des terminaux de type ISELF-LE (IUP250LE/IUR250LE et IUC150) produites à partir de mars 2020, celles-ci sont nativement compatibles avec les dernières normes CB.

Reste que, pour les bornes devant être remplacées, le marché actuel connaît plutôt une certaine dynamique. Thomas Cogan, directeur des ventes France de Ceccato, parle même d’un véritable rush. "La démarche résulte de la date buttoir initialement prévue au 30 juin de cette année, dit-il. Certes, ce qui est fait ne sera plus à faire, mais le phénomène risque fort d’engendrer un certain déséquilibre du marché". Un marché qui, d’ordinaire, représenterait entre 1 000 et 1 500 unités par an, selon nos sources.