Emic pense au lave-glace

La société du groupe Lavance complète sa gamme LEDS avec Screen Net, un distributeur de liquide lave-glace au détail et en libre-service.

Parce qu’il n’est jamais évident de mettre à niveau son liquide lave-glace, Emic élargit sa gamme de matériels périphériques avec le lancement d’un distributeur de liquide lave-glace conçu dans son usine de Pontcarré (77). Baptisé Screen Net, le dernier né de la gamme LEDS Emic permet en effet de distribuer au détail et en libre-service du liquide lave-glace.

"Pour les exploitants de centres de lavage, Screen Net donne la possibilité de proposer un nouveau service pratique, rapide et économique à leurs clients, lesquels n’auront plus besoin d’acheter un bidon de liquide lave-glace pour faire l’appoint ou le remplissage de leur réservoir, explique Sandrine Létendard, directrice marketing, communication & RH du groupe Lavance. Il leur suffira de profiter de leur passage à la station-service ou sur le centre de lavage pour effectuer l’opération. Innovant et différenciant, ce nouveau service permet parallèlement d’améliorer le panier moyen ».

Grâce à son design moderne et attractif et à ses éclairages à LEDS blanches, le distributeur de liquide lave-glace Emic offre une visibilité optimale et améliore l’attractivité des aires de lavage. Il est équipé d’une carrosserie inox 15/10e, un gage de robustesse, de longévité et de sécurité. Son pistolet de pulvérisation et son flexible spiralé d’une longueur de 5 m permettent une utilisation facile pour les automobilistes. En outre, comme tous les matériels périphériques de la gamme LEDS, Screen Net est décliné en deux modèles : la version classique qui offre un large choix de solutions de paiement (jetons, monnaie, cartes ou clés de fidélité) et la version IConnect qui propose des solutions de paiement complémentaires (paiement sans contact par CB, smartphone ou carte de fidélité EMIC).

Côté entretien, les exploitants apprécieront le système de contrôle du niveau de produit ainsi que la grande capacité de la cuve de stockage (108 l), équipée d’un bac de rétention. Screen Net est par ailleurs équipé en série d’un commutateur été/hiver qui permet de modifier le temps de distribution et le tarif en fonction du lave-glace distribué : un lave-glace été pour éliminer les traces de moustiques et le film routier et un lave-glace hiver avec antigel pour éliminer les saletés tout en protégeant les circuits de lave-glace et de nettoyage des optiques.