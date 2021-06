Nettoyeurs haute pression connectés

Grâce à la technologie Power & Smart Control, Kärcher innove en lançant les premiers nettoyeurs haute pression connectés à destination du grand public.

En 2020, une étude menée par le cabinet ENOV a montré que 40 % des Français possèdent au moins un objet connecté. Parallèlement, 60 % des utilisateurs de nettoyeurs haute pression ressentent le besoin d’être accompagnés dans l’utilisation de leur produit. De ces constats, Kärcher fait évoluer le produit historique et emblématique de la marque pour répondre au plus près des attentes de ses utilisateurs.

De fait, le spécialiste du nettoyage lance les premiers nettoyeurs haute pression connectés. Grâce à la technologie intuitive Power & Smart Control, unique sur ce type de produit, Kärcher guide les utilisateurs pas à pas dans les étapes de nettoyage, de la mise en route du matériel à son utilisation. En outre, la connectivité entre le nettoyeur et l’application mobile "Home & Garden", positionnée comme un accompagnement supplémentaire, permet à l’utilisateur d’améliorer sa connaissance du produit.

En effet, une fois l’objet à nettoyer (vélo, voiture, sol, véranda, etc.) sélectionné sur son Smartphone, l’application indique quel type de jet utiliser et quel accessoire est le plus adapté (par exemple une lance TLA4 ou une brosse pour façade) pour mener à bien son nettoyage. Sur les modèles Smart Control, le nettoyeur HP reçoit alors, via le Bluetooth, directement la pression adéquate dans le pistolet pour un lavage efficace de la surface. Les modèles Smart & Control K5 et K7 Premium bénéficient également d’un mode Boost qui permet d’obtenir 15 bar de pression supplémentaire pendant 30 secondes afin de nettoyer des salissures plus tenaces.

Entièrement revue en 2021, l’application Home & Garden (disponible sur Play Store et Apple Store) permet d’utiliser les trois produits connectés Kärcher, à savoir les nettoyeurs haute pression, l’aspirateur robot et le programmateur d’arrosage. De plus, elle met à disposition de l’utilisateur une assistance client 24h/24 et fournit des conseils pour répondre à d’éventuels dysfonctionnements. Le Smart Control offre également la possibilité de suivre les différentes statistiques d’utilisation des produits.