Auwa plébiscite les produits écologiques

Pour une meilleure qualité de lavage et une plus grande compatibilité environnementale, le fabricant spécialisé est en train d’opérer une refonte de sa gamme.

Précurseur dans la branche produits de lavage, Auwa, marque à part entière du groupe WashTec, vient de reformuler en profondeur une partie de sa gamme dans le but de répondre aux critères écologiques les plus stricts et aussi de les rendre plus performants. Plus facilement biodégradables, encore plus économiques et plus économes en ressources, voilà en gros les qualités de ces produits revus et corrigés.

Chef des ventes produits de lavage Auwa, Frank Duval en dit plus. "Pour ces nouvelles formulations, nous utilisons des tensioactifs à base de biogènes qui sont facilement biodégradables et évitons délibérément les matières premières inutiles telles que les colorants, les polyphosphates et les microplastiques, explique-t-il. Nous avons également été en mesure de réduire le nombre de matières premières sans sacrifier les performances éprouvées de nos produits. En outre, il est important de rappeler que nous n’utilisons, et ce depuis de nombreuses années, aucune substance nocive pour la santé et l’environnement, comme le NTA, les acides halogénés, les huiles minérales et les substances SVHC".

Les produits d’entretien dans un deuxième temps

Dans un premier temps, l’évolution de la formulation portait sur les produits tels que les prélavants, les produits pour insectes ou jantes, les mousses et les shampooings. Dans un deuxième temps, soit d’ici un an, ce sera au tour des produits d’entretien tels que les cires, polish et agent de séchage. "Outre le fait que nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux en tant que leader du marché en Europe, il faut savoir que les attentes clients, tant les exploitants que les clients des stations de lavage, ont augmenté en termes de solutions plus durables pour la protection de l’environnement", souligne Frank Duval.

Partant de là, Auwa a établi ses propres critères et n’hésites pas à les communiquer au secteur par le biais de son nouveau label exclusif "Auwa Green Car Care", qui sera apposé sur tous les produits. "En effet, le label écologique de l’UE ne se réfère qu’à des produits de nettoyage en général et non à des secteurs spécifiques, indique Frank Duval. En d’autres termes, il ne définit aucun critère dans le domaine du lavage des véhicules". A noter que la démarche d’Auwa en matière d’environnement se veut globale. Ainsi, dans le cadre de l’extension de son site de production de Grebenau, en Allemagne, qui s’est achevée en 2017 par le biais d’un investissement de près de 7 millions d’euros, le spécialiste est parvenu à couvrir une grande partie de la demande énergétique avec une nouvelle installation photovoltaïque. En outre, les processus de production sont orientés vers une stratégie zéro déchet.