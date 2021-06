Jean-Noël Cornuaille nous a quittés

Le fondateur du réseau en franchise Astikoto s’en est allé le 20 avril 2021 après avoir lutté en vain contre la maladie.

"Quelqu’un de bien dont le courage et l’abnégation étaient reconnus par toute la profession." Partenaire technique de la première heure, dans la mesure où il lui a fourni son tout premier portique de lavage à brosses, Damien Rioult, aujourd’hui directeur commercial d’Heurtaux, rend sobrement hommage à Jean-Noël Cornuaille, décédé le 20 avril dernier à 59 ans des suites d’une longue maladie.

Tour à tour scaphandrier, patron de plusieurs magasins d’ameublement, pilote et co-pilote de Rallye-Raid avec à son actif 7 Dakar en moto et en auto, Jean-Noël Cornuaille est surtout l’homme à l’origine du concept Astikoto. Nantais d’origine, il décide de se lancer dans le lavage en 2010 en créant sa propre enseigne dans sa région. Si 2011 voit effectivement l’ouverture du premier centre au Cellier (44), l’ouverture du premier centre en franchise à Saint-Laurent-des-Autels (49) n’interviendra que deux ans plus tard, l’année 2013 voyant par la même occasion la naissance de la société franchiseur Astikoto Développement.

Aujourd’hui, Astikoto compte 15 centres de lavage en franchise répartis sur le Grand-Ouest de l’Hexagone. Une belle réussite pour celui qui ne vivait quasiment que pour son travail, via une approche "métier" qui privilégie l’humain avec un opérateur technique présent dans chaque centre, au service des clients. En outre, Jean-Noël Cornuaille a très tôt choisi la carte de l’environnement par le biais de méthodes de nettoyage éco-responsables, comme par exemple l’emploi de produits à 100 % de base végétale, biodégradables à 99 %.

Il y a aussi l’aspect service avec la création dès le début de l’aventure de "Care-Box", soit des espaces de prestations personnalisés. Bref, des journées généralement bien remplies pour Jean-Noël Cornuaille qui, toutefois, arrivait à prendre un certain recul sur son activité le week-end, quand il naviguait avec plaisir sur la Loire, ou durant les congés d’été lorsqu’il partait en famille sur l’Ile d’Arz, une île chère à son coeur. La rédaction du Journal de l’Automobile s’associe à la douleur de ses proches, en particulier celle de son épouse Maryline et de ses deux enfants Harmony et Steve.