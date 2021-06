Autoequip voit plus grand

Désormais dans le giron de Degama, Autoequip Lavaggi dispose d’un nouvel outil de production à Acqui Terme, dans le Piémont.

Flash-back. En 2015, Degama, filiale de Mix Italie, s’est accordée avec la société Autoequip Lavaggi afin d’avoir l’exclusivité de la gestion de la marque Autoequip dans le monde (une sorte de location de l’entreprise Autoequip par Degama) avec, au bout de cinq ans, une option d’achat totale de cette dernière. Une démarche d’acquisition qui a pu aboutir en novembre 2020.

Ce rachat a eu comme principale conséquence le déménagement de l’ensemble de l’outil développement/production de Vesime vers une nouvelle usine de près de 6 000 m2 située à environ 30 km de là, dans la ville d’Acqui Terme, au sud-ouest d’Alexandrie (Piémont). De quoi donner les moyens à Degama de développer un tout nouveau portique, toujours badgé Autoequip, dont le lancement est prévu pour cette fin d’année 2021.

Dotée d’une toute nouvelle technologie et d’un nouveau design, cette machine scellera le renouveau de la marque transalpine présente sur le secteur du lavage depuis 1963. Pour ce qui concerne la France, il faut rappeler qu’Autoequip est distribué depuis presque 50 ans par Tecnolec Lavages, la société de Colombes créée par Adrien Mezzalana. Aujourd’hui, pour ce qui est des portiques à brosses, l’offre commerciale s’articule principalement autour des modèles One, Fly Inox, Net Guigiaro et Twinner.