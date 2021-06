Madic Wash à Equip Auto On Tour

La filiale du groupe Madic va mettre à profit sa participation au prochain Equip Auto On Tour pour présenter l’ensemble de sa gamme.

On le sait, du 25 septembre au 30 octobre 2021, se tiendra "Equip Auto On Tour", soit un tour de France de six rendez-vous régionaux dédiés aux professionnels des services de la mobilité et de l’après-vente des véhicules. Organisé par la FIEV (Fédération des industries des équipements pour véhicules), en partenariat avec la FFC (Fédération française de carrosserie) et le groupe Comexposium, cet évènement accompagnera la reprise d’activité 2021 en renouant avec les rencontres en présentiel.

Un point capital qui a su séduire les représentants de Madic Wash, la filiale du groupe Madic qui compte une cinquantaine de techniciens répartis sur le territoire. "La crise sanitaire semble être derrière nous avec une vague de liberté et donc de mobilité, souligne Sophie Blossier, directrice communication de Madic Holding. Nous avons donc saisi l’opportunité du concept inédit d’Equip Auto On Tour car il va nous permettre par le biais de notre présence sur 4 villes d’aller à la rencontre de nos clients et autres partenaires, sans oublier les clients potentiels".

Quatre rendez-vous pour présenter la gamme

Ainsi, concrètement, Madic Wash sera présent sur les rendez-vous de Nantes (2 octobre), Lille (9 octobre), Toulouse (16 octobre) et Lyon (23 octobre). De quoi mobiliser sur les "micro-stands" deux à trois personnes sur chaque journée. Dans la pratique, celles-ci auront tout le loisir de présenter la gamme en s’appuyant sur des supports visuels et, bien sûr, sur les documentations techniques relatives à chaque matériel. Logique, si l’on considère la mise en œuvre relative à la présentation d’un portique (même en statique), en regard d’un laps de temps assez court.

N’empêche. Avec son partenaire Aquarama, Madic Wash ne manquera pas de (re)présenter son offre de portiques à brosses (du S4 au S111) et tunnels sur mesure, ainsi que son portique de lavage sans contact (SHP) équipé d’un séchage intégral et disponible en plusieurs hauteurs, dont l’indice de satisfaction clients à ce jour serait égale à 100 %.

Toujours en partenariat avec Aquarama, la société nantaise aura également l’occasion de présenter ses Aquaracks, solutions sur mesure idéales pour des rénovations ou des installations neuves, ainsi qu’une nouvelle version d’Aquacontrol permettant aux exploitants de gérer leur(s) centre(s) de lavage à distance. A cette liste vient s’ajouter une offre évolutive et télésurveillée en matière de traitement et recyclage des eaux (produit issu de partenaires spécialisés). Enfin, Madic Wash propose une solution digitale de parcours clients dont l’objectif est d’optimiser les temps d’attente et donc d’améliorer les performances du centre de lavage.