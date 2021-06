Antoine Weil prend la direction marketing de Skoda France

Fort d'un parcours de plus de 20 ans dans le groupe Volkswagen, Antoine Weil est nommé directeur marketing de Skoda France à compter du 1er juillet 2021. Il succède à Paul Barrocas, parti au Canada pour diriger le commerce Audi dans le pays.

Directeur marketing de Volkswagen Véhicules Utilitaires depuis 2018, Antoine Weil va maintenant exercer ses talents pour le compte de Skoda à compter du 1er juillet 2021. En effet, il succède à Paul Barrocas, directeur marketing de Skoda France depuis 2016, qui est devenu, depuis le 1er avril 2021, directeur commercial de la marque Audi au Canada.

Dans ses nouvelles fonctions, Antoine Weil chapeautera les services marketing produit et marketing communication ainsi que la communication évènementielle du constructeur tchèque et reportera à Dorothée Bonassies, la directrice de la marque dans l'hexagone. D'ailleurs, cette dernière n'a pas manqué de saluer ce changement dans l'organigramme : "je tiens particulièrement à remercier Paul pour ces cinq années passées aux commandes du marketing Skoda. Il a mené à bien le plan GO 3000 qui a permis à la marque de doubler ses volumes en quatre ans et il a participé activement à l’élaboration de notre plan Go All 2025. (…) Antoine a toute ma confiance pour entretenir cette dynamique positive et nous sommes impatients de profiter de son expertise pour entamer au mieux notre entrée dans l’électromobilité et nous permettre d’atteindre rapidement les 3 % de parts de marché."

A lire aussi : Les ambitions 2021 de Skoda France



Diplômé de de l’European Business School Paris, Antoine Weil a débuté sa carrière chez Rover Group France en 1996 au sein de la direction commerciale et notamment en tant que chef de district puis il a intégré Volkswagen Group France en 2000 au sein de la direction Volkswagen en qualité de conseiller ventes et gestion, avant d’occuper successivement les postes de chef de produit, chef de gamme, chef du service distribution et départements d’Outre-Mer, chef de région et chef du service produit Volkswagen. En 2018, il avait donc rejoint Volkswagen Véhicules Utilitaires en tant que directeur marketing où il est remplacé par Charles Hervet.