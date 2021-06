Yespark accélère sur les infrastructures de recharge

La plateforme digitale spécialisée dans la location longue durée de places de stationnement s'emploie à tisser un maillage de bornes de recharge. L'ambition porte sur 25 000 équipements d'ici fin 2025.

Les propriétaires de véhicules électrifiés rechargeables deviennent la nouvelle cible de choix de Yespark. L'entreprise spécialisée dans les contrats de location longue durée de place de stationnement a adopté depuis peu une stratégie qui vise à doter une partie du patrimoine en gestion pour le compte de tiers de bornes de recharge pour accompagner la migration vers l'électromobilité.

"Nous avons eu des demandes de plus en plus nombreuses de bailleurs qui reconnaissent leur manque de compétence en la matière, d'une part, et de clients qui ont des besoins spécifiques d'autre part", explique au Journal de l'Automobile, Charles Pfister, cofondateur de Yespark, qui dit recevoir plus de 500 sollicitations mensuelles en la matière.

Dans un délai assez court, Yespark a doté de bornes de recharge une centaine des 45 000 places référencées sur sa plateforme à ce jour. Elles se situent à Paris et dans sa première couronne, soit proche du siège pour valider le mode de fonctionnement. L'entreprise vise 500 emplacements à la fin de l'année notamment grâce à une extension du concept aux villes de Lyon et Lille, puis mettra un net coup d'accélérateur ensuite pour passer le cap des 25 000 places électrifiées en 2025.

Le vélo gagne en importance

La tâche n'est pas si aisée. Les subventions gouvernementales sont attribuées au propriétaire de la place. Dans le cas du modèle économique de Yespark, il s'agit, la plupart du temps, du bailleur. Le segment locatif n'étant pas encore pris en compte dans les mécanismes, la société est obligée de financer sur ses fonds propres les audits, les travaux de mise en œuvre et les équipements. Un sujet sur lequel l'Ademe se penche actuellement, selon le cofondateur de Yespark. "Nous avons toujours eu une activité pérenne, les banques acceptent donc de nous suivre entre-temps", se félicite-t-il.

Paris et sa banlieue servent de pilote en quelque sorte. Yespark en profitent pour passer en revue les partenaires et fournisseurs de bornes potentiels. Des annonces de partenariats suivront prochainement. L'entreprise souhaite déployer des équipements de 7,4 kW, bridés à 3 kW. Ce qui correspond à la clientèle qui souscrit des contrats pour du stationnement résidentiel.

Les véhicules électriques ne sont pas le seul pari de la société qui a racheté Parking Facile en 2018. Yespark mise aussi sur le vélo et toutes les mobilités douces. Comment ? En aménageant des espaces sécurisés sur les places initialement prévues pour les voitures. L'accès à l'enclos est réservé aux locataires qui versent, au minimum, 10 euros par mois pour en bénéficier. Il n'est pas question de stationnement en itinérance, mais bien de solution résidentielle, fait savoir le cofondateur. D'une centaine d'emplacements, le maillage va passer à 1 000 points de parcage à fin 2021.