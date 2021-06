Uber multiplie les partenariats

Le spécialiste des VTC a annoncé avoir signé des partenariats avec Sofinco et Kia. Leur but : encourager les chauffeurs Uber à passer à une voiture électrique.

Uber conclut deux nouveaux partenariats en peu de temps. L’application de service de taxis en ligne a signé des accords avec Kia, le constructeur automobile sud-coréen, ainsi qu’avec Sofinco, la filiale du Crédit Agricole spécialisée dans les crédits à la consommation. Deux alliances pour un seul but, celui de la transition des chauffeurs Uber d’un véhicule thermique à un électrique.

Aider l’acquisition des VE par les chauffeurs

Les voitures électriques, toujours au début de leur essor, coûtent cher, à savoir plus de 30 000 euros pour la plupart. Un prix dépassant les moyens de la grande majorité de la population, décourageant le passage à l’électrique. Pour aider les chauffeurs Uber a basculer vers une voiture à faible émission carbone, Sofinco propose une solution de financement qui se veut avantageuse pour ceux qui veulent acquérir ou louer avec option d’achat leur véhicule électrique, et un accompagnement pour faciliter le parcours client.

Ainsi, le chauffeur n’aurait pas à se préoccuper des démarches administratives, celles-ci seraient remplies par le concessionnaire, que ce soit la souscription du crédit ou de la LOA. Cette offre est disponible pour les chauffeurs utilisant l’application Uber dans les 10 plus grandes villes de France, à condition de se rendre dans le réseau de concessionnaires partenaires Sofinco. "Ce partenariat est une formidable opportunité pour les chauffeurs qui pourront bénéficier d’une solution de financement avantageuse et simplifiée, grâce à l’expertise et au sens de l’innovation de Sofinco", a déclaré Laureline Serieys, general manager d’Uber en France. "Nous sommes fiers d’accompagner Uber dans cette transformation, en mettant à leur service notre expertise et notre réseau de concessionnaires partenaires", a ajouté Laila Mamou, directrice générale adjointe de Sofinco.

Une gamme entière de véhicules électriques mise à disposition

Uber a aussi noué un partenariat avec Kia, le constructeur automobile sud-coréen, afin que celui-ci aide les chauffeurs utilisant l’application à passer à un véhicule électrique. Ainsi, dans le cadre de cette collaboration, Kia va proposer aux conducteurs de VTC Uber sa gamme de BEV (véhicules électriques à batterie) et les fera profiter d’offres spéciales, qui comprennent notamment l'e-Niro et l'e-Soul. "Ce partenariat passionnant avec Uber marque une nouvelle étape majeure pour les BEV et la mobilité durable zéro émission en Europe", a expliqué Jason Jeong, président de Kia Europe. "Nous sommes très fiers de collaborer avec Kia afin d’offrir aux chauffeurs de toute l’Europe les meilleurs véhicules électriques à un tarif compétitif", a conclu Anabel Diaz, la directrice générale régionale EMEA chez Uber.

Grâce à ces partenariats, Uber, Sofinco et Kia progressent sur leurs objectifs écologiques. Uber s’engage depuis quelques années pour réduire totalement les émissions de carbone de ses chauffeurs. Pour ce faire, l'entreprise noue un maximum de partenariat pour promouvoir la mobilité écologique, comme avec Hyundai, Nissan, Renault, BlaBlaCar, la RATP et Arrival. Kia s’engage aussi pour un futur écoresponsable, en visant l’augmentation de ses ventes de véhicules électriques à 40% d’ici 2030. Sofinco, de son côté, accompagne les acteurs de la transition écologique avec son plan "Sofinco for Good, la promesse d’un progrès partagé".