Renault Mobilize à Viva Technology : des batteries recyclées et des voitures spécifiques

Le salon Viva Technology, qui a ouvert ses portes le 16 juin 2021 à Paris, a été l'opportunité pour Renault et sa filiale Mobilize de lever le voile sur de nombreux projets à réaliser. Mobilité, batteries ou encore transition énergétique ont été évoquées.

Après une année blanche, le salon Viva Technology a rouvert ses portes le 16 juin 2021 pour quatre jours donnant lieu au défilé des plus grandes sociétés de la planète. Un événement auquel participe encore une fois Renault avec sa filiale Mobilize. Et dès la première journée, le constructeur a pris la parole par la voie de Clotilde Delbos, la directrice générale de Mobilize, pour présenter une série d'initiatives.

En filigrane, il faut retenir de l'intervention de cette dernière que Mobillize entend passer à la vitesse supérieure. "En nous appuyant sur des écosystèmes de partenaires complémentaires, nous souhaitons apporter des solutions concrètes pour encourager la transition écologique et rendre la mobilité des personnes et des biens plus accessible, notamment dans des environnements urbains complexes et encombrés", s'est-elle notamment exprimée dans son discours. La création de Mobilité360, il y a quelques semaines avec Uber, BlaBlacar et la RATP avait donné le ton.

Présentation de trois produits

Viva Technology a été l'occasion de dévoiler une gamme de véhicules destinés à rendre des services de mobilité partagée. Baptisés Duo, Bento et Hippo, ces trois modèles 100 % électriques siglés Mobilize correspondent à autant de finalités. Duo sera le pendant de la Citroën Ami en ce sens que le véhicule limité à deux places intégrera des flottes d'autopartage public dans les villes. Sa conception aura recours à 50 % d'éléments recyclés et 95 % de la Duo pourra être réutilisée en fin de vie. Vient ensuite Bento et son espace de chargement de 1 m3 pour réaliser des livraisons de biens peu volumineux ou transporter des outils d'artisans. Enfin, Hippo préfigure un utilitaire léger et compact composé de plusieurs modules de chargement interchangeables, à l'instar des concepts Renault EZ-Pro et EZ-Flex. Ce véhicule pourra emporter 200 kg de chargement dans 3 m3.

Changements de noms dans la mobilité

Pour rester sur le thème des services de mobilité, la filiale a officialisé des évolutions de dénominations. Le service d'autopartage Zity, fruit de la coentreprise entre Renault et l'espagnol Ferrovial, devient Zity by Mobilize. Après Madrid et Paris, qui conjuguent une flotte de 1 250 véhicules (dont 500 unités à Paris), d'autres déploiements sont programmés en 2021.

Dans la même veine, Renault Mobilty adopte le nom de Mobilize Share. La gamme de prestation reste inchangée. Le service proposera toujours de la location courte durée en agence et en libre-service à destination des particuliers et des professionnels. Présent sur plusieurs marchés européens pour un total de 15 000 véhicules (dont 4 000 VE), Mobilize Share lance en juin 2021 à Bergame, et dans les 4 municipalités voisines, son premier service d’autopartage 100% électrique en Italie.

Dernière entité à être rebaptisée, Elexent devient Mobilize Power Solutions. Les équipes poursuivront leur œuvre de conseil en recharge de flottes électriques et de supervision des projets. A ce jour, cette branche fondée en 2020 mène des activités dans 11 pays européens.

Accord pour le réemploi des batteries

Clotilde Delbos a annoncé par ailleurs un accord avec Betteries, une start-up allemande spécialisée dans le recyclage des batteries de voitures électriques. Cet accord porte sur le développement et l'assemblage d'un système d’énergie mobile et donc de générateurs transportables, composé de modules de batteries issues de véhicules électriques. Ce rapprochement traduit l'ambition de Mobilize de trouver des débouchés dans une logique d'économie circulaire. Avec 1 à 4 éléments de 2,3kWh chacun, il est question de pouvoir subvenir aux besoins de la consommation moyenne d'un foyer sur une journée. Nombreux sont les cas d'usage envisagés. Entre les chantiers de construction, camions de restauration, le stockage d’énergie solaire ou encore les tournages et événements extérieurs, Mobilize pense répondre à la demande des clients qui ne peuvent se raccorder au réseau électrique. Les petits bateaux électriques sont également dans la cible. La fabrication de ce système de stockage innovant débutera en septembre 2021 à la Re-Factory de Flins de Renault Group.

Transition énergétique sur l'Ile d'Yeu

Depuis plusieurs semaines, le sujet était abordé du bout des lèvres. Clotilde Delbos l'a rendu public. Renault s'est associé à Enedis, Qovoltis et la Mairie de l'Ile d'Yeu pour accompagner ce territoire dans sa politique de transition énergétique. Dans le but d'accélérer la conversion vers la mobilité électrique sur l'île, optimiser l'infrastructure de recharge locale et innover dans la gestion énergétique (V2G, stockage stationnaire…), les quatre parties se sont engagées dans une démarche de coconstruction qui tend à démontrer la capacité de Renault à rejoindre des démarches collaboratives.