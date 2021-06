Zenpark se lance dans la création de hubs de recharge

En acteur du service de stationnement, Zenpark se positionne sur la recharge des véhicules électriques. La société a annoncé, le 15 juin 2021, le lancement de l'offre Plug&Share, un dispositif qui aspire à créer des hubs dans des infrastructures immobilières.

A l'instar de Yespark qui s'emploie désormais à financer en fonds propres le déploiement de bornes de recharge sur les places de stationnement louées en longue durée, Zenpark entend conduire une stratégie similaire et également avec les professionnels de l'immobilier. Mardi 15 juin 2021, l'entreprise spécialisée dans la valorisation des places de stationnements dans les bâtiments privés a dévoilé une toute nouvelle offre de service, Plug&Share.

Derrière ce nom, il y a la volonté de Zenpark d'accompagner ses partenaires traditionnels dans la transition vers l'électromobilité. L'entreprise a imaginé et mis au point une solution qui permet de partager les bornes privatives avec plus d'utilisateurs tiers. Ce qui fait de l'équipement une source de revenu pour le gestionnaire du patrimoine immobilier. "Nous ne voulions pas être un vendeur supplémentaire de bornes. Nous avons alors discuté avec tous les acteurs de la chaîne de valeur. L’enjeu sur lequel se focaliser est apparu comme une évidence", explique la démarche William Rosenfeld, pdg et cofondateur de Zenpark, qui a fait du taux d'usage maximal la promesse forte de Plug&Share.

40 points de charge de la sorte ont été créés durant la phase de pré-lancement. Ils se trouvent à Paris, Marseille et Strasbourg. Maintenant en ordre de marche pour industrialiser le déploiement, Zenpark entend animer un réseau de 250 hubs de recharge en zone urbaine à fin 2026. Ils seront dotés de bornes de 7,4 à 50 kWh. A noter que les clients du service peuvent bénéficier des aides gouvernementales, notamment celles du programme Advenir qui est majorée jusqu'à 2 700 euros par borne. "Tous les acteurs de l’écosystème, sans exception, nous encouragent dorénavant à déployer Plug&Share car c’est le sens de l’histoire que de partager les bornes de recharge", commente encore le pdg de Zenpark.

Lire aussi : 33 363 points de recharge opérationnels en France au 1er mai 2021

Le modèle économique prévoit un forfait mensuel de 20 euros pour une consommation annuelle de 1 MWh, facturé aux copropriétaires. Ensuite, par le biais de sa plateforme digitale, Zenpark facture le stationnement aux utilisateurs selon diverses formules de recharge à la réservation ou à la demande. Plus de 50 % du chiffre d'affaires généré revient à la copropriété.