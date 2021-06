Elexent change de nom et devient Mobilize Power Solutions

La filiale de Renault en charge de l’accompagnement des clients flottes sur la thématique de la recharge devient Mobilize Power Solutions. L’entité annonce également son arrivée dans de nouveaux pays européens.

Un an après sa création, Elexent change déjà de nom. Il convient désormais de parler de Mobilize Power Solutions. Cette évolution, annoncée à l’occasion du salon Viva Tech, est liée à l’émergence de la marque Mobilize dirigée par Clotilde Delbos. La nouvelle entité du groupe Renault dédiée aux services de mobilité, d'énergie et de données absorbe la structure dirigée par Nicolas Schottey et la rebaptise en conséquence.

Pour mémoire, Mobilize Power Solutions accompagne les entreprises dans la mise en place de solutions de recharge pour leurs flottes de véhicules électriques. La société se veut l’interlocuteur unique sur l’ensemble du processus, du conseil à la conception du projet en passant par l’installation, l’exploitation des bornes et le couplage aux énergies renouvelables. "Mobilize Power Solutions lève un nouveau frein majeur à l’électrification des flottes : la recharge", assure Nicolas Schottey.

A lire aussi : Nicolas Schottey, Elexent : "Fournir des solutions de recharge sur mesure et clé en main aux flottes"

Bien que Mobilize Power Solutions soit une émanation de Renault, elle intervient sur tous types de projets, quelles que soient les marques et types de véhicules électriques. Son domaine d’intervention se veut également international puisque ses services sont désormais proposés dans 11 pays européens (Espagne, Portugal, France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Italie, Luxembourg). Une expansion qui passe par la mise en place de partenariats locaux, par exemple avec Solstyce en France ou Enersol en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.