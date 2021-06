Même si la part de marché de Volkswagen s'est contractée depuis le début de l'année 2021, la marque reste, et de loin, la plus vendue en Europe.

Marché européen : un quart des immatriculations manque à l'appel en mai 2021

Il manque toujours plus de 325 000 voitures neuves pour que le marché européen retrouve son rythme habituel. Les immatriculations en mai 2021 ont atteint 1 083 795 unités contre 1 443 708 en mai 2019, soit près de 25 % de moins.

Avec un volume de 1 083 795 véhicules neufs immatriculés en mai 2021, le marché européen est loin d’avoir retrouvé son niveau d’avant-crise. Par rapport à mai 2020, les immatriculations sont en hausse de 73,7 % mais au regard du niveau enregistré en 2019, la baisse reste importante à -24,9 %. Ce repli est quasi identique à celui observé sur les 5 mois de l’année 2021 (-25 %).

Parmi les marchés qui ont le plus chuté par rapport à cette moyenne, l’Allemagne s’enfonce un peu plus avec un niveau de 230 635 véhicules neufs sur le mois de mai 2021 contre 332 962 en mai 2019 et une baisse générale depuis janvier 2021 de 26,7 % pour arriver à un volume de 1 116 737 unités. L’Italie compte peu ou prou le même repli sur le mois mais se retrouve en meilleure posture au cumul depuis janvier : 735 125 véhicules (-19,2 %). L’Espagne, en revanche, creuse un peu plus son retard avec une chute de 35,9 % du marché pour arriver à 360 057 voitures.

A lire également : Les dix points marquants du marché français en mai 2021

La part de marché du groupe Volkswagen a fortement progressé en mai 2021 (3,2 points sur un an), poussée par de bonnes performances de sa marque principale, de Skoda et de Seat. Les marques du groupe allemand comptent pour 26 % du marché européen depuis le début de l'année.

Stellantis est en léger recul au mois de mai, mais sa part de marché sur les cinq premiers mois de l'année reste en hausse sur un an, à 21,5 %. Renault est en léger recul à 8,3 %. Hyundai-Kia est en progression à 7,5 %, comme BMW-Mini (7,3 %) et Toyota (6,3 %) .