L'Italie veut aussi sa gigafactory de batteries

Après la France et l'Allemagne, l'Italie veut que Stellantis installe une usine de batteries dans le pays. Le groupe souhaite disposer d'une capacité de 250 GWh d'ici 2030 et aura besoin pour cela de nouvelles implantations.

Le gouvernement italien a invité Stellantis à discuter "du choix d'installer en Italie sa gigafactory pour la production de batteries électriques", a déclaré Giancarlo Giorgetti, le ministre du Développement économique, au Parlement au lendemain d'une table ronde réunissant des représentants du gouvernement, des syndicats et du groupe.

"Nous nous attendons à ce qu'elle soit implantée en Italie, et nous sommes en attente d'une décision de l'entreprise", a relevé Giancarlo Giorgetti. Interrogé par l'AFP, le groupe n'a pas souhaité commenter.

Stellantis avait annoncé à la mi-avril une autonomie de 500 à 800 kilomètres pour sa prochaine génération de véhicules électriques à partir de 2023, soit plusieurs centaines de kilomètres de plus que la plupart des voitures aujourd'hui en vente. Le groupe compte également rivaliser avec ses concurrents dans la production de batteries, l'élément le plus cher des véhicules électriques.

Stellantis prévoit de construire des usines et d'établir des partenariats pour produire 130 gigawattheures (GWh) de batteries par an d'ici à 2025, et 250 GWh d'ici à 2030. Les deux usines de Stellantis à Douvrin, dans le nord de la France, et à Kaiserslautern en Allemagne, devraient fournir les 50 premiers GWh, selon le directeur général du groupe, Carlos Tavares.

L'usine de Stellantis à Melfi dans le sud de l'Italie produira quatre nouveaux modèles de véhicules électriques à partir de 2024, ont annoncé les syndicats mardi 15 juin 2021 à l'issue de leur réunion avec la direction. Selon eux, les deux lignes de production de l'usine, qui a une capacité annuelle de 400 000 unités, seront fusionnées en une "super-ligne". (avec AFP)