Cofidis, partenaire financement d’Aiways

Le constructeur chinois Aiways, qui commercialise le SUV 100 % électrique U5, a noué un partenariat avec Cofidis pour proposer des solutions de financement à ses clients, dans un format 100 % digital.

Aiways a trouvé son organisme de financement. Il s’agit de Cofidis. Le constructeur chinois, dont le premier modèle proposé en France est le SUV 100 % électrique U5, est désormais en mesure de proposer des solutions de financement à ses clients, sur un format 100 % digital, le canal privilégié par la marque pour diffuser ses produits.

Plusieurs formules seront proposées aux clients d’Aiways. Ils pourront opter pour un financement pouvant aller jusqu’à 84 mois, ou pour des offres de location longue durée ou de location avec option d’achat. Aiways proposera en complément une assurance emprunteur et une garantie perte financière couvrant le reste à charge en cas d’accident, d’incendie ou de vol du véhicule. Ces offres d'assurances ont été élaborées avec Cbp France.

"Le partenariat avec Cofidis, après celui signé avec Feu Vert, nous permet de compléter notre dispositif de distribution direct et digital, sans intermédiaire, souligne Serge Cometti, PDG France d’Aiways. Notre collaboration avec le précurseur de la vente de produits de financement à distance nous permet de proposer à nos clients un parcours d’achat simplifié avec plusieurs offres de financement".

Un live shopping

Cofidis annonce par ailleurs que ses équipes interviendront pour développer l’activité du constructeur. Le financeur va mobiliser des experts commerce et marketing qui travailleront autour de l’expérience client et de l'animation commerciale, ou encore des experts data spécialisés en sécurisation du business et fluidité des parcours. A cela s’ajoutera un accompagnement de la marque dans la formation de ses équipes de ventes.

Cette collaboration entre Aiways et Cofidis prendra également une forme inattendue le 22 juin 2021, les deux entités ayant programmé à cette date un live shopping automobile au cours du duquel il sera possible de réserver un créneau d’essai pour tester le SUV U5. Seront aussi présentées à cette occasion les différentes offres de financement proposées par Cofidis.